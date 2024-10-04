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Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı

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#Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi
Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 17:32

A Milli Takım'ın Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geleceği maçın biletleri satışa çıktı.

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunduğu bildirildi.

Biletlerin "www.passo.com.tr" internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama'dan tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği aktarıldı.

 

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#Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi

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