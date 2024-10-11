Türkiye - Karadağ maçında Arda Güler'den rencide eden hareket!

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler'in rakip oyuncuya yaptığı hareket olay oldu.

UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

Gözden Kaçmasın Türkiye - Karadağ maçından ekranlara yansımalayanlar Haberi görüntüle

KARADAĞ'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 2-1 kaybettikleri Galler maçından farklı olarak kaleci Milan Mijatovic, Slobodan Rubezic, Milos Brnovic ve Stefan Mugosa yerine kaleci Igor Nikic, Igor Vujacic, Marko Bakic ve Nikola Krstovic'i oynattı.

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BAŞKANLAR TRİBÜNDE

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım da izledi.

KARADAĞ İLE 5’İNCİ RANDEVU

Bugüne kadar Türkiye ile Karadağ 4 kez karşı karşıya geldi. Türkiye ile Karadağ arasında oynanan 4 maçın 2’sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Türkiye’nin 7 gölüne, Karadağ 5 golle cevap verdi. A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynadığı son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

FUTBOLSEVERLER 33 BİN 919 KİŞİLİK STADYUMU DOLDURDU

Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.

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33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.

TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

Stadyumda 50'si özel güvenlik, bini de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 1550 personel güvenliği sağladı.

Tamamı dolan stadyumda Karadağ'ın az sayıdaki taraftarları da Samsunlularla birlikte maçı takip etti.

Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu.

Samsunlular, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

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ARDA GÜLER'DEN ENFES ÇALIM

Mücadeleye çok arzulu başlayan Real Madridli yıldızımız Arda Güler, birçok şut girişiminde bulunduğu ve açtığı ortalarla etkili olduğu maçta Karadağlı Marko Bakić'e çok zor anlar yaşattı.

Müsabakanın 38. dakikasında Karadağ ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Arda Güler, Karadağlı oyuncu Marko Bakić'i önce sola sonra sağa yatırdı.

Arda Güler'in estetik çalımları karşısında ayakta duramayan Marko Bakić kendini yerde bulurken Arda'nın altı pasa gönderdiği topa Orkun Kökçü dokunamadı.

Arda Güler'in bu harika çalımı, sosyal medyada vira olurken binlerce beğeni aldı.

İşte milli futbolcunun o çalımı: