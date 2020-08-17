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Basketbol
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon başlama tarihi açıklandı

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon başlama tarihi açıklandı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde yeni sezonlar 20 Kasım 2020'de başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.

Buna göre TKBL ve TB2L’de yeni sezonlar 20 Kasım 2020’de başlayacak.

Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde yeni sezon başlama tarihi açıklandı

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