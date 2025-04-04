Türkiye Kadın A Milli Takımımız Slovenya'da mağlup!

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UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Takımı, üçüncü maçında Slovenya ile deplasmanda karşılaştı. Ljubljana'daki Sportni Park Stadyumu'nda Fransız hakem Victoria Beyer'in yönettiği mücadelede Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu. Rakibin gollerini 29. dakikada Spela Kolbl, 36. dakikada Zara Kramzar ve 65. dakikada penaltıdan Lara Prasnikar attı.

Milliler, ilk maçında Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 yenilmiş, Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yenmişti. Gruptaki diğer karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Yunanistan'ı 4-0 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 8 Nisan 2025 Salı günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda Slovenya'yı ağırlayacak.

STAT: Sportni Park Ljubljana - Siska

HAKEMLER: Victoria Beyer, Jennifer Maubacq, Berangere Jourdain, Romy Fournier (Fransa)

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SLOVENYA: Zala Mersnik, Sara Agrez (Dk. 46 Mateja Zver), Kaja Korosec, Dominika Conc ©, Lara Prasnikar, Spela Kolbl (Dk. 72 Ana Milovic), Sara Makovec, Kaja Erzen, Izabela Krizaj (Dk. 85 Sara Ketis), Zara Kramzar (Dk. 72 Korina Janez), Maja Sternad (Dk. 77 Nina Kajzba)

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ümran Özev, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Cennet Çal (Dk. 69 Eda Karataş), Ebru Topçu, Busem Şeker, Başak İçinözbebek (Dk. 46 Miray Cin), Ece Türkoğlu (Dk. 77 Kader Hançar), Melike Pekel

GOLLER: Spela Kolbl (Dk. 29), Zara Kramzar (Dk. 36), Lara Prasnikar (Dk. 65 Pen.)

SARI KARTLAR: Meryem Cennet Çal (Türkiye), Izabela Krizaj, Kaja Korosec, Spela Kolbl (Slovenya)