Türkiye Jokey Kulübü'nün yasal sanal bayisi Hipodrom.com, 1 yaşında

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) yasal sanal bayisi Hipodrom.com, birinci yılını geride bıraktı. Şirket, düzenlediği basın buluşmasıyla 1 yıl içinde gerçekleştirdiği sektördeki ilkleri, ulaştığı gelişimleri ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

'BAŞARILARIMIZLA TÜRKİYE'DE ATÇILIĞA OLAN İLGİNİN DAHA DA ARTMASINI HEDEFLİYORUZ'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, "Dijital atılımlarımız, düzenlediğimiz koşular, satış etkinliklerimiz ve kampanyalarımız ile bir yıl gibi kısa bir sürede 400 binin üzerinde üye sayısına ulaştık. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, her yeniliği titizlikle ele aldık ve uyguladık. Çünkü azmimiz, destanlarla örülü eşsiz Türk kültürümüzdeki atlara duyduğumuz bağlılıkla yoğruldu. Elde ettiğimiz başarılarla, daha fazla insanın atçılığa ilgi duymasına katkı sağladığımızı görmek bizlere büyük mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA ÇOCUĞUN HİPOTERAPİYLE BULUŞMASINA KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Hipodrom.com'un DNA'sında sorumluluk olduğunu belirten Erdem, TJK'nın yıllardır sürdürdüğü Atla Terapi Merkezlerinin isim sponsoru olacaklarını ifade etti. Erdem; “Atlar; engel tanımayan doğası ve iyileştirici gücüyle her zaman bize yol gösterici olmuştur. Bu bilinçle,TJK'nın yıllardır sürdürdüğü Atla Terapi Merkezlerini desteklemekten ve bu kıymetli hizmetin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu projeye isim sponsoru olarak daha fazla çocuğun hipoterapiyle buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

'DAHA FAZLA ÇOCUĞUMUZUN HAYATINA DOKUNACAĞIZ'

Atla Terapi Merkezlerinin işleyişine dair de bilgiler aktaran Erdem, “Güncel olarak, TJK bünyesinde Adana, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 7 hipodromda Atla Terapi Merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde özel eğitim almış psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan profesyonel bir ekip çocuklarımızla ilgileniyor. Seanslarda engelli çocuklara at binmek dışında; atın tımar edilmesi, sevdirilmesi, beslenmesi gibi konularda da terapi veriliyor. Öte yandan, seanslar boyunca at kazalarını önlemek için at bakımı konusunda uzman biniciler de daima özel yetiştirilmiş eğitimli atların yanında hazır bulunuyor ve çocuklarımıza destek oluyor. Burada verilen eğitimleri desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2 yıl boyunca sponsorluğunu üstlendiğimiz bu projeyle, daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunup, onları daha iyi bir gelecekle buluşturacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

TERAPİ SÜRECİNİN GENİŞ KİTLELERE ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

TJK'nın Atla Terapi Merkezleri, uzmanlar eşliğinde yürütülen programlarıyla çocukların özgüvenini artırırken fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor. TJK'nın sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirten Erdem, “TJK'nın değerli çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu projeye yalnızca finansal destek sağlamakla kalmıyor, TJK'nın uzman kadrosu tarafından yürütülen bu terapi sürecinin daha geniş kitlelere ulaşması için farkındalık yaratmayı da hedefliyoruz. Çocuklarımızın atlarla kuracağı benzersiz bağ sayesinde geleceğe dair yepyeni umutlar ekeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AT YARIŞI YAYINCILIĞINA ÇAĞ ATLATMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dijital altyapıları ve uzman yazar kadrolarıyla sektörde güçlü bir yer edindiklerini vurgulayan Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise toplantıda şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde de at yarışı tutkunlarına en iyi hizmeti sunmaya devam ederek, üye sayısında 600 bini aşmayı hedefliyoruz. Öte yandan, aldığımız dijital yayın hakları ihalesi kapsamında önümüzdeki dönemde tüm yarışları HD yayın seviyesine çıkartarak yurtiçi yarış yayıncılığına çağ atlatmayı hedefliyoruz. Ekranları başında at yarışlarını heyecanla takip edenlerin seyir zevkini yükselteceğiz. Her alanda yarışseverlerin beklentilerine odaklanarak sunduğumuz hizmetleri geliştirmeyi sürdürüyoruz. At yarışı tutkunlarının vazgeçilmez adresi olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, kültürel ve toplumsal faydayı da daima temel prensibimiz olarak ele alıyoruz. Hipoterapi merkezlerinde yapılan seanslar sayesinde engelli evlatlarımız, psiko-sosyal gelişimlerini, fiziksel fonksiyonlarını, becerilerini ve özgüvenlerini güçlendirmektedirler. Sağlayacağımız destek ile çok daha fazla çocuğumuzun bu terapi ile buluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

'AT YARIŞÇILIĞINA VE AT YETİŞTİRİCİLİĞİNE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

At yarışlarının asırlık geleneğini sürdürmenin Hipodrom.com için temel bir değer olduğunu belirten Kokkaya, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, safkan at satış etkinliklerine sponsor olarak at yetiştiriciliğine desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin atçılık ve at yarışları alanında küresel ölçekte söz sahibi olmasına destek vermek, bizim de yasal sanal bayi olarak en önemli hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı, birinci yıla özel pasta kesimiyle sona erdi.