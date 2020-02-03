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Haber Giriş: 03.02.2020 - 20:17,Son Güncelleme:/

Türkiye Jokey Kulübü'nden 'Can Dadaş' açıklaması!

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Türkiye Jokey Kulübü'nden 'Can Dadaş' açıklaması!

Türkiye Jokey Kulübü, 2 Şubat 2020 tarihindeki İzmir koşusunda Can Dadaş isimli ata şiddet uygulanması hakkında açıklama yaptı.

İşte Türkiye Jokey Kulübü'nün açıklaması

02.02.2020 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu’nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde Eyerleme Mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, Kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Kulübümüz; Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş’ın ilgilisine Yarış Yönetmeliğine uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir.

Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama Kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır.

Ayrıca, ilgili Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığımız Yarış Komiserler Kurulu’nca verilecek cezaya ek olarak, Kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.

“Şiddete karşı ayağa kalk” sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz

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