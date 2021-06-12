FIVB Milletler Ligi mücadele kapsamında Türkiye, Japonya ile mücadele edecek. Yakaladığı güzel grafiği Japonya maçı ile sürdürmek isteyen Türkiye, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen müsabakada Japonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Japonya voleybol maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'da TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ne yenilerek galibiyet serisi bozulan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 9. maçta Rusya ile kozlarını paylaştı.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakada rakibini 3-2 yenen Filenin Sultanları, turnuvadaki 8. galibiyetini aldı.