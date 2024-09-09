Türkiye - İzlanda maçında Montella inadından döndü, 77. saniyede gol geldi! Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi'ne deplasmandaki Galler beraberliğiyle başlayan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürsel Aksel Stadı'ndaki İzlanda maçında bir önceki müsabakaya göre ilk 11'de 2'si zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Montella, kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, gribal ve bağırsak enfeksiyonu bulunan Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik'in yerine Umut Nayir, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı'ya şans verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle aldığı 2 maç cezasını tamamlayan Merih Demiral, ilk 11'de mücadele etti.

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İZLANDA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, 2-0 kazandıkları Karadağ maçından farklı olarak Alfons Sampsted, Orri Oskarsson ve Logi Tomasson'un yerine Victor Palsson, Andri Gudjohnsen ve Kolbeinn Finnsson'ı oynattı.

İZMİR'DE BÜYÜK COŞKU

Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı.

İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi.

Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzlanda Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson da müsabakayı takip etti.

MONTELLA SANTRFORLU DİZİLİŞE DÖNDÜ, İKİ DAKİKADA GOL GELDİ

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0-0 berabere biten Galler maçı sonrası santrfor oynatmadığı için yoğun eleştiri alan Vincenzo Montella, İzlanda karşısında Umut Nayir'e santrforda görevlendirdi.

Solda İrfan Can ile başlayan İtalyan teknik adam, Arda'yı forvet arkasına, Kerem Aktürkoğlu'nu ise solda görevlendirdi. Arda ile İrfan Can'ın sık sık yer değiştirdiği de gözden kaçmadı.

Santrforlu düzene geçen Milli Takım, İzlanda karşısında golü erken buldu. Ceza alanı içinden savunmacısını sola götüren Umut Nayir'in pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Montella'nın santrforlu düzene geçmesi, maçın 77. saniyesinde golü bulmamızı sağladı.

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ÖNDE BASKI DAHA SAĞLIKLI İŞLEDİ

Umut Nayir, Milli Takımımızın önde baskısında önemli işler yapıp rakip savunmanın topla rahat çıkmasına da engel oldu.

FRİKİK KAZANDIRDI, POZİSYONA GİRDİ

Santrforda görev yapan Umut Nayir, ilk yarının sonlarında rakip stoperle mücadele ederek takımımıza önemli bir noktadan frikik kazandırdı.

İlk yarının son pozisyonunda ise yine Umut'un çektiği rövaşatada top üstten dışarı gitti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN TARİHE GEÇEN GOL

Maçın ikinci dakikasında, kronometre 1:17'yi gösterirken İzlanda ağlarını sarsan Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım tarihinde İzlanda'ya attığı en erken golü kaydederken aynı zamanda Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki en erken golüne de imza atmış oldu.

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GALATASARAY'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMI

Galatasaray, 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası sihirbaz emojisiyle paylaşım yaptı ve eski futbolcusunu övdü.