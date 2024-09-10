Türkiye - İzlanda maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Hat-trick yaptı, 4. golü ofsayta takıldı

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UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takımımız'da Kerem Aktürkoğlu golleriyle maça damga vurdu.

Maçın ikinci dakikasında ceza alanı içinde dönerek şık bir vuruş yapan ve topu köşeden ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla İzlanda'ya en erken gol atan isim olurken Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde attığı en erken gole de imzasını attı.

CEZA ALANI DIŞINDAN MÜTHİŞ ATTI

1-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarının başında yine sahneye çıkan Kerem, bu kez ceza alanı dışından harika bir plaseyle topu aynı köşeden ağlara yollayıp takımımızı 2-1 öne geçirdi.

🚀 Kerem Aktürkoğlu ile bir kez daha öne geçtik...pic.twitter.com/EnaEgvNxe4 — Spor Arena (@sporarena) September 9, 2024

ÜÇÜNCÜ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI! SKORBORDDA YANLIŞ ANONS

58. dakikada savunma arkasına sarkan İrfan Can, solundan gelen Kerem'i gördü. Kerem şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

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VAR'da pozisyonun incelenmesi devam ederken Gürsel Aksel Stadyumu'nun skorbordunda 'GOL! OFSAYT YOK' yazısı yazıldı. Milli futbolcular, hakeme skorbordu gösterip gol için sevindi ancak VAR'dan 'ofsayt' cevabını alan hakem, golü geçersiz saydı.

VAR çizgisi de daha sonra ekrana geldi.

HAT-TRICK'I 88'DE YAPTI

Maçın 88. dakikasında Arda Güler'in harika pasında savunma arkasına sarkan Kerem, şık bir aşırtma vuruşla kaleciyi avladı ve hat-trick yapıp maçın skorunu belirledi: 3-1

BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK

Milli Takım'da ilk kez hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'dan (Mart 2021'de vs Hollanda) bu yana A Milli Takım formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

MİLLİ FORMAYLA 9 GOL

Gürcistan, Letonya, Ermenistan, Karadağ, Cebelitarık ve Norveç maçlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında ay-yıldızlı formayla 9. golüne ulaştı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun golü Vincenzo Montella döneminde ay-yıldızlı ekibin attığı en hızlı 2. gol oldu.

Galatasaray formasıyla ilk hat-trickini 17 Nisan 2021'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı yapan Kerem Aktürkoğlu, aynı statta İzlanda karşısında da 3 gol attı.

Milli futbolcu kariyerinde 4. hat-trickini yaptı.

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TRİBÜNDE KEREM PANKARTI

Galatasaraylı minik bir taraftarın Kerem Aktürkoğlu için elinde tuttuğu pankart ekrana geldi. 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya giden Kerem için hazırlanan pankartta 'Kerem Aktürkoğlu seni çok özleyeceğiz. Kaptan' yazıyordu.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIMLAR

Galatasaray, eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun gollerinde paylaşımlar yaptı.