TÜRKİYE İZLANDA CANLI İZLE 🔴|| Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam Türkiye İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde "Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Maçla ilgili muhtemel 11'ler dahil olmak üzere detaylar belli oldu. Peki, Türkiye İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda? Araştırılan ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Türkiye İzlanda maçı canlı yayın kanalı...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Hakem Enea Jorgi'nin düdüğüyle başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Zeki Çelik, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thorsteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

14. randevu

Türkiye ile İzlanda ile 12’si resmi, 1’i de özel olmak 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da İzlanda kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 11 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

İki ülke son olarak 14 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde grup müsabakasında karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi.

Millilerin 633. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 633. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 347’si resmi, 285’i özel olmak üzere toplam 632 müsabakada 1’i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 861 gol kaydederken, kalesinde ise 905 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 15. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 9’u resmi, 5’i özel olmak üzere 14 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

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Barış Alper Yılmaz cezalı, Merih Demiral’ın cezası bitti

Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, İzlanda karşısında oynayamayacak. Merih Demiral’ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’ndaki Avusturya karşılaşmasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle aldığı 2 maç cezası sona erdi. Merih, Montella’nın görev vermesi halinde İzlanda karşısında oynayabilecek.

Enea Jorgji çalacak

Türkiye - İzlanda mücadelesini Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.