Türkiye 3-0 İtalya / Maç sonucu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasında son Avrupa Şampiyonu İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ay yıldızlı ekip, hücumda pasör çaprazlarının sayılarıyla 12-7’lik üstünlükle molaya girdi. Setin devamında tempoyu düşürmeyen ay yıldızlılar, ilk seti 25-20 kazandı.



Filenin Sultanları ikinci sette, savunmada önemli performanslar sergiledi. Hücumda rakibini durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, üst üste sayılarla skoru 22-17’ye getirdi. Setin sonunda da hata yapmayan Filenin Sultanları, 25-19 skorla ikinci seti de alarak skoru 2-0’a getirdi.



Üçüncü sete iyi başlayan taraf konuk İtalya oldu. Ancak oyundaki dengeyi hemen kuran milliler, kaptan Eda’nın servis sayısıyla skoru 13-13’e getirdi. 13-13’ün ardından iyi savunma yapan Filenin Sultanları, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.



BAKAN KASAPOĞLU, FİLENİN SULTANLARINI İZLEDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Filenin Sultanlarını yalnız bırakmadı. Ankara Spor Salonu’nda karşılaşmayı takip eden Bakan Kasapoğlu, milli takıma destek verdi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında Ankara'da oynayacağı diğer karşılaşmalarda Çin, Bulgaristan ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar sürecek. 2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.

FİNALLER NE ZAMAN OYNANACAK?

Ankara, Brezilya ve Kanada'da mücadele edecek Filenin Sultanları her hafta 4 maç yapacak, sırasıyla; İtalya, Çin, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore, Kanada, Hollanda, Japonya ve ABD'yle karşılaşacak. Puanlama sonunda ilk 8'e girecek takımlar çeyrek finale kalacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında çeyrek final, yarı final ve final heyecanı ise Ankara'da yaşanacak.

Milletler Ligi ilk haftasında Ankara’da oynanacak maçların programı da şu şekilde:

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

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2016’DAN BU YANA VOLEYBOLUN DESTEKÇİSİ VESTEL

2016-2017 sezonunda Sultanlar Ligi’ne adını vererek Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni tüm dünyaya duyuran Vestel, bugüne dek pek çok önemli projeye de imza atarak hem kitlelere ve yeni nesle bu spor dalını tanıttı ve sevdirdi hem de sporcuların en büyük manevi destekçisi oldu.

Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler: “Biz voleybola desteğimizi sadece sponsorluk ile sınırlamadık. Bugün olduğu gibi önemli maçlarda sporcularımızın yanında olduk. Bugün Vestel voleybol, voleybol Vestel ile anılıyor. Bu başarı hepimizin. Kadınlar voleybol ligine adımızı verdik, geçen zaman içinde iş birliğimizin kapsamını devamlı surette genişleterek sürdürülebilir başarının anahtarı olduk. Hedefimiz Türkiye’nin en başarılı spor dalı olan kadın voleybolu başta olmak üzere voleybola hak ettiği ilginin gösterilmesini sağlamak, sporun ilerlemesine başarılarına katkıda bulunmak ve voleybolu daha fazla kişiye sevdirmekti. Nitekim bu hedefe ulaştık ve bunun mutluluk ve gururunu yaşıyoruz.

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Geçen yıl hayata geçirdiğimiz “BİZ VOLEYBOL ÜLKESİYİZ” kampanyamız ile Tokyo Olimpiyatları kapsamında madalya mücadelesi veren Filenin Sultanları’na desteğimizi hissettirdik. Türkiye’nin dört bir yanına bu söylemi ulaştırırken, 3 reklam filmimizle halkta farkındalık yarattık. Yıl boyunca gerek sosyal medya projeleri gerekse fiziksel aktivitelerle desteğimizi sürdürdük. Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadın hareketi olarak gördüğümüz Filenin Sultanları’nın elde ettiği başarılar neticesinde voleybol ülkesi olduğumuzu tüm dünyaya kanıtladık. Bugün Milletler Ligi’nin ev sahibi olmamız da bunun en somut ve en güncel göstergesi. Dünya voleybol camiasının gözü ülkemizde. Ülkemizin bu başarılarla, teknolojiyle, sanatla, sporla, kadınların başarılarıyla anılmasını istiyoruz. Bu uğurda Vestel olarak yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”