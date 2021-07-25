Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultan'ları heyecan seviyesini yükseltti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.. Millilerimizin oynayacağı tüm müsabakalar TRT Spor ve TRT SPOR YILDIZ kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Milli takım 29 Temmuz’da ABD ile, 31 Temmuz’da Arjantin ile 2 Ağustos’ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZIN MAÇ TAKVİMİ

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya