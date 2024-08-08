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Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları final yolunda!

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#İtalya#Türkiye#Voleybol
Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Filenin Sultanları final yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:53

Türkiye İtalya Voleybol maçı ile Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi verecek. 2024 Paris Olimpiyatlarında büyük bir başarı gösteren Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Çeyrek Finalde Çin karşısında büyük bir başarı göstererek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Bu kez Yarı Final mücadelesine çıkacak olan Türkiye, İtalya karşısında galibiyet elde ederek adını finale yazdırmanın gayretini verecek. Peki, milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitleyecek olan Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yarı Final mücadelesinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, güzel gidişatını Yarı Final mücadelesi ile taçlandırmayı hedefliyor. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle bilgisi

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 8 Ağustos Perşembe günü İtalya ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 21:00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

MELiSSA VARGAS DÖRT MAÇTA 116 SAYI ÜRETTİ

Milletler Ligi şampiyonluğu ile sezona çok iyi giriş yapan İtalya’ya grupta 3-0 yenildik. Mücadeleden uzak oyunda direnemedik. Bu maça kadar; İtalya servis karşılamada %52,3 biz de %51,8... İtalya’da atak verimliliği %32,5, Türkiye %28,8... Hücumda daha etkililer. Vargas ise 116 sayı ile turnuvanın en skoreri! Onlarda Egonu 64 sayıda! Antrapova da en büyük yardımcısı. Yer değiştirerek maksimum verimi alıyorlar.

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#İtalya#Türkiye#Voleybol

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