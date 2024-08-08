Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları final yolunda!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yarı Final mücadelesinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, güzel gidişatını Yarı Final mücadelesi ile taçlandırmayı hedefliyor. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle bilgisi

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 8 Ağustos Perşembe günü İtalya ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 21:00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı.

Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

MELiSSA VARGAS DÖRT MAÇTA 116 SAYI ÜRETTİ

Milletler Ligi şampiyonluğu ile sezona çok iyi giriş yapan İtalya’ya grupta 3-0 yenildik. Mücadeleden uzak oyunda direnemedik. Bu maça kadar; İtalya servis karşılamada %52,3 biz de %51,8... İtalya’da atak verimliliği %32,5, Türkiye %28,8... Hücumda daha etkililer. Vargas ise 116 sayı ile turnuvanın en skoreri! Onlarda Egonu 64 sayıda! Antrapova da en büyük yardımcısı. Yer değiştirerek maksimum verimi alıyorlar.