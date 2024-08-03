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Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Filenin Sultanları Kadınlar Voleybol maçı ne zaman oynanacak?

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#Filenin Sultanları#Türkiye#İtalya
Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta Filenin Sultanları Kadınlar Voleybol maçı ne zaman oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 11:51

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Voleybol C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve Paris 2024'te 2'de 2 yaptı. Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ardından Filenin Sultanları İtalya maç tarihi merak ediliyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle bilgisi

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2024 Paris Yaz Olimpiyatları C Grubu'nda Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 2'de 2 yaparak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Şimdi ise sırada İtalya karşılaşması var. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları İtalya maçı tarihi

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

C Grubu'nda yer alan milliler, 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 10:00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU 2024

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay-Yıldızlılar'ın kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

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#Filenin Sultanları#Türkiye#İtalya

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