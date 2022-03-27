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Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

#Türkiye-İtalya Milli Maçı#Seoanasayfa
Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman İşte müsabaka tarihi

A Milli Futbol Takımı, özel karşılaşmada İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın devam eden bölümünde iki kaleli taktik çalışma yapıldı. Antrenmana, Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder tedbir amaçlı olarak katılmadı. Peki, Türkiye-İtalya milli maçı ne zaman?

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Türkiye-İtalya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası şansını kaybeden millilerimiz, İtalya karşısında moral bulmak adına sahaya çıkacak. Merakla beklenen Türkiye İtalya maçının detayları da futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Türkiye-İtalya milli maçı hakkında bilgiler...

Türkiye-İtalya karşılaşması, 29 Mart Salı günü 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

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