Türkiye - İtalya maçının ardından Roberto Mancini'den galibiyet sözleri

Türkiye'ye karşı çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Mancini, "Kolay değildi. İyi bir takıma karşı oynadık, bunun yanında da iyi oynadık. Her maç zor olacak. Türkiye iyi bir takım. Teknik oyuncuları olan bir takım. Ama bu akşam biz çok çok iyi bir maç çıkardık. Türkiye'ye pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu." dedi.