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Spor Arena
Haber Giriş: 12.06.2021 - 00:09 | Son Güncelleme:

Türkiye - İtalya maçının ardından Roberto Mancini'den galibiyet sözleri

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Türkiye - İtalya maçının ardından Roberto Mancini'den galibiyet sözleri

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'yi 3-0 mağlup ettikleri maçında ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye karşı çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Mancini, "Kolay değildi. İyi bir takıma karşı oynadık, bunun yanında da iyi oynadık. Her maç zor olacak. Türkiye iyi bir takım. Teknik oyuncuları olan bir takım. Ama bu akşam biz çok çok iyi bir maç çıkardık. Türkiye'ye pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu." dedi.

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