Türkiye-İtalya maçında Şenol Güneş'in son kararı Yusuf Yazıcı oldu!

Karşılaşma öncesinde tecrübeli teknik adamın Yusuf Yazıcı ile Kaan Ayhan arasında kimi tercih edeceği merak edilirken Şenol Güneş, formayı Yusuf Yazıcı’ya verdi.

Yusuf 2. yarıda yerini Cengiz’e bıraktı. A Milli Takım Teknik Direktörü, kanatlarda Kenan ile Yusuf’u oynatırken Hakan Çalhanoğlu da forvet arkası pozisyonunda görev aldı.

En yaşlı milli oyuncu Burak Yılmaz

Burak Yılmaz (35 yaş 331 gün), Rüştü Reçber’i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Türkiye formasıyla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası’nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Ay yıldızlı formayla 68. maçına dün İtalya karşısında çıkan tecrübeli futbolcunun 29 golü bulunuyor. Burak Yılmaz, dün 90 dakikada sahada kaldı.