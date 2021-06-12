MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye-İtalya maçında Şenol Güneş'in son kararı Yusuf Yazıcı oldu!
GeriFutbol Türkiye-İtalya maçında Şenol Güneş'in son kararı Yusuf Yazıcı oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkiye-İtalya maçında Şenol Güneş'in son kararı Yusuf Yazıcı oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye-İtalya maçında Şenol Güneş'in son kararı Yusuf Yazıcı oldu!

A Mili Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Moldova ile oynadığımız son hazırlık maçındaki kadroyu bozmadı ve aynı ilk 11’i sahaya sürdü.

Karşılaşma öncesinde tecrübeli teknik adamın Yusuf Yazıcı ile Kaan Ayhan arasında kimi tercih edeceği merak edilirken Şenol Güneş, formayı Yusuf Yazıcı’ya verdi.

Yusuf 2. yarıda yerini Cengiz’e bıraktı. A Milli Takım Teknik Direktörü, kanatlarda Kenan ile Yusuf’u oynatırken Hakan Çalhanoğlu da forvet arkası pozisyonunda görev aldı.

Türkiye-İtalya maçında ortaya çıktılar Diletta Leotta ve Can Yaman...
Türkiye-İtalya maçında ortaya çıktılar! Diletta Leotta ve Can Yaman...
Son Dakika Haberi... EURO 2020de Türkiye-İtalya maçı sonrası umut veren istatistik Son 6 turnuvada da kayıp var ama...
Son Dakika Haberi... EURO 2020'de Türkiye-İtalya maçı sonrası umut veren istatistik! Son 6 turnuvada da kayıp var ama...

En yaşlı milli oyuncu Burak Yılmaz

Burak Yılmaz (35 yaş 331 gün), Rüştü Reçber’i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Türkiye formasıyla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası’nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Ay yıldızlı formayla 68. maçına dün İtalya karşısında çıkan tecrübeli futbolcunun 29 golü bulunuyor. Burak Yılmaz, dün 90 dakikada sahada kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi