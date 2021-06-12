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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 01:01 | Son Güncelleme:

Türkiye-İtalya maçında ortaya çıktılar! Diletta Leotta ve Can Yaman...

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Türkiye-İtalya maçında ortaya çıktılar! Diletta Leotta ve Can Yaman...

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelirken, ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta da karşılaşmayı sevgilisiyle birlikte tribünden takip etti.

Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta, EURO 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını tribünden takip etti.

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Sevgilisi başarılı oyuncu Can Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Türkiye-İtalya maçında ortaya çıktılar Diletta Leotta ve Can Yaman...

Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Leotta, İtalya'nın bulduğu gollerin ardından sevgilisini kızdırmayı ihmal etmedi.

Leotta, İtalya'nın karşılaşmayı 3-0 kazanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Türkiye-İtalya maçında ortaya çıktılar Diletta Leotta ve Can Yaman...

Türkiye-İtalya maçında ortaya çıktılar Diletta Leotta ve Can Yaman...

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