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Türkiye-İtalya maçı öncesi yazdı: Cesaret, sabır ve Arda!

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#Türkiye-İtalya#Türkiye-İtalya Maçı#Milli Takım
Türkiye-İtalya maçı öncesi yazdı: Cesaret, sabır ve Arda
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 08:42

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

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A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye, sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Türkiye-İtalya maçı öncesi yazdı: Cesaret, sabır ve Arda

MAÇIN ŞİFRESİNİ YAZDI

Hürriyet spor yazarlarından Koray Durkal, millilerimizin kritik İtalya sınavı öncesi köşesinde değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'ya karşı formül: Cesaret, sabır ve Arda

Milliler için kilit nokta merkezde baskı, hızlı geçişler ve Arda’nın merkeze daha fazla yaklaştırılması olacak. Çünkü İtalya maç ilerledikçe fazla risk almak zorunda kalabilir.

İtalya, Roberto Mancini yönetimindeki yeni dönemine istediği başlangıcı yapamadı ve Roma’da Belçika’ya 2-0 kaybetti. Her ne kadar son 3 Dünya Kupası’na gidememiş olsa da İtalya hâlâ önemli bir futbol ülkesi ancak Mancini’nin yeniden kurmaya çalıştığı takımın henüz tamamlanmış bir yapıya sahip olmadığı da açık biçimde görülüyor. Deneyimli isimlerin yanında yeni oyunculara da şans veren tecrübeli teknik adam, farklı formasyonları değerlendirdiği bir geçiş sürecinden geçiyor. Belçika karşısında da temel dizilişi 4-3-3’tü.

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Türkiye-İtalya maçı öncesi yazdı: Cesaret, sabır ve Arda

RAKİBİ KENARLARA YÖNLENDİRMELİYİZ

Belçika, İtalya’nın merkezde rahat hareket etmesine izin vermedi. Bu, Türkiye için de karşılaşma öncesi önemli bir uyarı. İtalya’ya karşı önde baskı yapmak önemli ancak baskının zamanlaması daha da önemli. Türkiye’nin 90 dakika boyunca rakibin üzerine gitmesi beklenmemeli. Bunun yerine İtalya’nın geriden oyun kurduğu anlarda pas kanallarını kapatmak, orta sahadaki bağlantıyı bozmak ve rakibi kenarlara yönlendirmek daha doğru bir plan olabilir. Belçika İtalya karşısında böyle başarılı oldu.

ARDA GÜLER'İN ROLÜ ÇOK KRİTİK

Milliler gerektiğinde orta blokta bekleyebilir ancak İtalya’nın rahat pas yapmasına izin vermemeli. Ayrıca Barış Alper’in sürati, kanatlarda kullanılabilecek diğer hızlı oyuncular ve Arda Güler’in ilk pas kalitesi, Türkiye’ye geçiş hücumlarında önemli avantaj sağlayabilir. En önemli başlıklarından biri de Arda’nın nasıl kullanılacağı. Arda’nın sağda sıkışmayıp zaman zaman merkeze yaklaşması, savunma ile orta saha arasındaki boşlukta topla buluşması ve kanat oyuncularıyla sürekli pozisyon değiştirmesi hücum çeşitliliğimizi artırabilir.

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Türkiye-İtalya maçı öncesi yazdı: Cesaret, sabır ve Arda

İTALYA'NIN ARTILARI

  • Donnarumma kalede güven veren bir isim. Tonali ve Barella oyunun kaderini değiştirebilir.
  • Roberto Mancini’nin maç içerisinde sistem değişikliğine gidebilme tecrübesi.
  • Topa sahip olduklarında sabırlı bir takım olmaları, rakibi paniğe sevk etmeleri.

İTALYA'NIN EKSİLERİ

  • Baskı altında oyun kurma: İtalya’nın ilk pas bağlantıları bozulduğunda oyun ritmi düşebiliyor.
  • Hücum sonrası savunma: Daha fazla oyuncuyla hücuma çıktığında arkasında alan bırakabiliyor.
  • Yeni kadronun uyum sorunu yaşaması.

 

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#Türkiye-İtalya#Türkiye-İtalya Maçı#Milli Takım

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