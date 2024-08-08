Türkiye - İtalya maçı öncesi İtalyan efsaneden sürpriz yorum: Vargas belirleyici olacak! Favori olan takım...

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Yarı finaller öncesi Eurosport yorumcusu Rachele Sangiuliano’yu yakaladık. Türkiye’nin turnuvaya beklenenden zor bir başlangıç yaptığını ancak Santarelli’nin dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu ve her zaman çözüm bulabildiğini söyledi. Sangiuliano’ya göre final için Vargas’ın performansı belirleyici olacak.

1) Türkiye Kadın Voleybol takımının performansını değerlendirebilir misiniz?



Türkiye, bazı fiziksel sorunlar nedeniyle turnuvaya beklenenden daha zor bir başlangıç yaptı. Hollanda karşısında görüldüğü gibi asla pes etmeyen bir takım ve çok iyi oyunculara sahipler. Pek çok şey Melissa Vargas'ın performansına bağlı. Santarelli dünyanın en iyi antrenörlerinden biri ve her zaman çözüm bulabildiğini ve karmaşık durumlardan çıkabildiğini gösterdi.

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2) Yarı finaller, takımlar hakkındaki görüşleriniz neler? Hangi takımların finallere gitme şansının daha yüksek olduğu düşünüyorsunuz??



Bence çok yüksek bir seviyede voleybol izliyoruz. Brezilya sağlam bir oyun sergiledi, en iyi durumda olan takımlardan biri olduklarına ve finale ulaşabileceklerine inanıyorum. Öncelikle her zaman zor bir rakip olan ABD takımını yenmeleri gerekecek. Çok iyi bir savunmaları var (Wong-Orantes süper bir formda) ve bu rolde birçok alternatifi olan çok güçlü dış şutörleri var.

Bana göre final Brezilya-İtalya arasında oynanacak. Eğer İtalya takımı gruptaki gibi oynarsa finale çıkmak için büyük bir fırsat yakalayacaktır. Bence İtalya takımı sakin kalmaya çalışmalı ve rakibinden çok kendi oyununa odaklanmalı.

3) Melissa Vargas hakkında ne düşünüyorsunuz, şu ana kadarki performansını ve yeteneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Melissa, Egonu ve Boskovic ile birlikte dünyanın en güçlü oyuncularından biri. İnanılmaz atletik becerilere sahip, hızlı ve güçlü ve gerçek bir lider. Ataklarından ve topa verebildiği yönlerden sık sık etkileniyorum. En güçlü servislerden birine sahip ve bununla çok tehlikeli olabiliyor.