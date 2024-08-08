×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Türkiye - İtalya maçı öncesi İtalyan efsaneden sürpriz yorum: Vargas belirleyici olacak! Favori olan takım...

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Voleybol#Türkiye - İtalya
Türkiye - İtalya maçı öncesi İtalyan efsaneden sürpriz yorum: Vargas belirleyici olacak Favori olan takım...
Banu Yelkovan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 13:04

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam İtalya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İtalya'nın efsane voleybolcularından olan ve olimpiyatta yorumculuk yapan Rachele Sangiuliano, tarihi maç öncesi Spor Arena'ya konuştu.

Haberin Devamı

Yarı finaller öncesi Eurosport yorumcusu Rachele Sangiuliano’yu yakaladık. Türkiye’nin turnuvaya beklenenden zor bir başlangıç yaptığını ancak Santarelli’nin dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu ve her zaman çözüm bulabildiğini söyledi. Sangiuliano’ya göre final için Vargas’ın performansı belirleyici olacak.

1) Türkiye Kadın Voleybol takımının performansını değerlendirebilir misiniz?

Türkiye, bazı fiziksel sorunlar nedeniyle turnuvaya beklenenden daha zor bir başlangıç yaptı. Hollanda karşısında görüldüğü gibi asla pes etmeyen bir takım ve çok iyi oyunculara sahipler. Pek çok şey Melissa Vargas'ın performansına bağlı. Santarelli dünyanın en iyi antrenörlerinden biri ve her zaman çözüm bulabildiğini ve karmaşık durumlardan çıkabildiğini gösterdi.

Haberin Devamı

2) Yarı finaller, takımlar hakkındaki görüşleriniz neler? Hangi takımların finallere gitme şansının daha yüksek olduğu düşünüyorsunuz??

Bence çok yüksek bir seviyede voleybol izliyoruz. Brezilya sağlam bir oyun sergiledi, en iyi durumda olan takımlardan biri olduklarına ve finale ulaşabileceklerine inanıyorum. Öncelikle her zaman zor bir rakip olan ABD takımını yenmeleri gerekecek. Çok iyi bir savunmaları var (Wong-Orantes süper bir formda) ve bu rolde birçok alternatifi olan çok güçlü dış şutörleri var.

Bana göre final Brezilya-İtalya arasında oynanacak. Eğer İtalya takımı gruptaki gibi oynarsa finale çıkmak için büyük bir fırsat yakalayacaktır. Bence İtalya takımı sakin kalmaya çalışmalı ve rakibinden çok kendi oyununa odaklanmalı.

Gözden Kaçmasın CANLI İZLE: Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Filenin Sultanları kadınlar voleybol maçı ile finale bir adım daha yakınCANLI İZLE: Türkiye İtalya Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları kadınlar voleybol maçı ile finale bir adım daha yakınHaberi görüntüle

3) Melissa Vargas hakkında ne düşünüyorsunuz, şu ana kadarki performansını ve yeteneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Melissa, Egonu ve Boskovic ile birlikte dünyanın en güçlü oyuncularından biri. İnanılmaz atletik becerilere sahip, hızlı ve güçlü ve gerçek bir lider. Ataklarından ve topa verebildiği yönlerden sık sık etkileniyorum. En güçlü servislerden birine sahip ve bununla çok tehlikeli olabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Voleybol#Türkiye - İtalya

BAKMADAN GEÇME!