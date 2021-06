Milli maç hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler!

İtalya karşısında 2006 ve 2002 yıllarında çıktığı son iki karşılaşmadan 1-1'lik beraberlik ile ayrılan Türkiye, EURO 2020 A Grubu mücadelesinde rakibi karşısında galibiyet almak için sahaya çıkacak. Çıktığı son hazırlık mücadelelerinde taktik ve koordinasyon çalışmalarını gerçekleştiren Teknik Direktör Şenol Güneş, İtalya karşısındaki en iyi ilk 11'i ile sahada mücadele verecek. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 A Grubu ilk mücadelesinde Türkiye, İtalya ile karşılaşacak. 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye Muhtemel XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kaan (Yusuf), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.







İtalya Muhtemel XI: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Berardi, Jorginho, Barela, Insigne, Belotti, Immobile.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

EURO 2020’de takımlar, dörderli 6 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek maç üzerinden oynanacak.

TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMALAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Cuma akşamı İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, turnuvaya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.



Şenol Güneş, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte katıldı.



EURO 2020'nin bir yıl gecikmeli başlayacağını hatırlatarak sözlerine başlayan Güneş, "Pandemi nedeniyle ara verilen organizasyona, küresel heyecan içinde ilk adımı atacağız. Bu turnuvanın açılış maçında oynamak bizim için büyük mutluluk ve gurur. Kazananı kaybedeni şimdiden tebrik ediyorum. İyi futbol oynamak istiyoruz. Sportif başarı, fair-play, ülke imajı bizim vazgeçilmez unsurlarımız olacak. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan İtalya ile başlayacağız. Her iki takımın ayrı özellikleri var. Tüm futbolseverleri saygıyla selamlıyorum. En genç kadroyla turnuvaya katılan takımımızın kendini göstereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin ilk defa büyük bir turnuvanın açılışında yer alacağının altını çizen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılan Burak (Yılmaz), Ozan (Tufan) ve Hakan (Çalhanoğlu) dışında tüm oyuncularımız bu heyecanı ilk defa yaşayacak. İtalya'ya Hollanda'da 2-1 kaybetmiştik. Rakibimize karşı hiç galibiyetimiz yok. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak. Kendi dönemimde 1-1'lik hazırlık maçımız var. Roberto Mancini, Türkiye'yi iyi biliyor, Galatasaray'da çalıştı. Takımında da iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Bu turnuvaya favori takım olarak gelmedik. Favoriler arasında olmak hedefimizdir. Gruptan çıkalım önce, inşallah finali İtalya ile birlikte oynarız. 2002 Dünya Kupası'na Brezilya ile başlamıştık. Orada kaybetmiştik ama yarı final oynadık. İnşallah finali İtalya ile oynarız ama önce ilk maçımızı düşünüyoruz. Tüm takımlara başarı dilerken, buraya herkes gibi biz de kazanmak için geldik. 26 oyuncumuz da Cuma akşamı maça hazır. Keyifli maçlar oynamak ve izletmek istiyoruz. Güzel bir turnuva olsun."



Rakibi değerlendiren Şenol Güneş, "Maçın zorlukları da kolaylıkları da var. Rakibin gücünü biliyoruz, kendimizi biliyoruz. Çok yetenekli ve tecrübeli oyuncuları da var. Donnaruma, Chiellini, Bonucci, Immobile, Insigne Hepsi iyi oyuncular. Kendi liglerinde oynayan oyuncuları daha fazla. Çok başarılılar, çok tecrübeliler. İtalya'nın dünya futbolundaki yerini biliyoruz. Bir Dünya Kupası'na katılamadığı için yer yerinden oynayan bir futbol ülkesi. Futbol kültürü olan bir ülke. Ülke olarak birbirimize benzerlikler var. Teknik, taktik ve fizik olarak Cuma akşamı maç üst seviyede olacak. Açılış maçındaki olayın da çok üzerine abartarak bir şeyler koymak istemiyorum. Oyuncularımın karakterlerini sahada görmek istiyorum. Olağandışı bir şey istemiyorum. Rakiple kora kor oynamaya çalışacağız. Zaman zaman belki daha üstün olacaklar ama maç bittiği zaman işimizi yapmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Açılış maçını tüm dünyanın izleyeceğini ve bunun öneminin farkında olduklarını aktaran Güneş, şu görüşlerini aktardı:

"Benim için de oyuncular için de Türkiye için de önemi var. Dünya futbolunun ilgiyle izleyeceği ve etki yapabileceğimiz bir müsabaka olacak. Sportif başarıyı kovalarken fair-playi, ülke tanıtımını unutmayacağız. Böyle güzel bir oyunda alacağımız sonuç bizi mutlu eder. İtalya'da oynayan oyuncularımızın avantajları var. Bu ligde çalıştılar, antrenman yaptılar ama bu tek başına bir şey ifade etmez. Tüm oyuncularımız bu maça coşkulu şekilde hazırlar. Müsabakanın ambiyansını sindiren oyuncular öne çıkacaktır. Bazen çok şey beklediğimiz oyuncular altta kalabiliyor, bazıları ise en üst seviyeye çıkıyor. Beklentim tüm oyuncuların en üst seviyede oynamaları. Takım oyununun önemli olacağını biliyoruz. İtalya kolektif oynayan bir takım. Bunun yanında özellikli oyuncuları var. Uzun zamandır kaybetmeyen bir takım. Bu da onların ne kadar disiplinli olduklarını gösteriyor. Çok dikkatli olmalıyız, kendi özelliklerimizi göstermemiz soncu lehimize çevirir. Dikkatimizi bir an kaybettiğimizde rakibin üstün olacağı bir maç haline gelir. İnşallah öyle bir duruma düşmeyiz. Buraya kolay gelmedik, böyle büyük bir şansı da kaçırmak istemiyoruz. Turnuvanın ilk ve son maçı önemlidir. İlk maçında da akılda kalmak istiyoruz, son maçında da olmak isteriz. Olmasak da iz bırakmak isteriz. İki maçımız daha var. Her şekilde yarış devam edecek ama kazandığımız zaman grubun dengelerinin değişeceğini düşünüyorum."



"Avrupa Şampiyonası'nda daha önce yalnızca üç oyuncunuz yer aldı. Bu bir dezavantaj olabilir mi?” sorusuna Güneş, "Dünya Kupası'na gittiğimizde de Dünya Kupası'na hiç katılmayan oyuncularla gittik. Aldığımız sonuçlarla tecrübeli oldular. Tecrübe durarak olmuyor, çalışarak oluyor. İnşallah burada da öyle olacaktır. Şu anki duyguyu yaşadığımız bir dönemdi 2002. Burada da onu hissediyorum. Ufak farklılıklar olsa bile bir takım ve aile olduğumuzu düşünüyorum. 'Bizim çocuklar.', 'Ortak hayal ve düşünce.' sözlerini hep kulandım. Bu konuların üzerine gidebilirsek, çok büyük başarılar yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki sonraki işler. Oyuncularımızla hemen hemen her şeyi konuştuk, her şeyi işledik. Her oyuncumuz buna hazır. Veratti dışında eksikleri yok gözüküyor. İdeal kadrolarını sahaya sürecekler, güzel ve keyifli bir maç olmasını bekliyorum. İki futbol oynama tekniği olan ve keyif verecek takım birbirini zorlayacak. Gol hanesinin de fazla olmasını bekliyorum. İnşallah bunlar bizim kaleye değil, onların kalesine olur." yanıtını verdi.



Şenol Güneş, Azerbaycan'daki maçlarla ilgili bir soruyu ise, "Azerbaycan'la ilgili şu an konuşmak çok doğru değil. Burada 4 defa ateşimize baktılar. Orada kaç defa bakarlar bilmiyorum. Burada deplasmana geldiğimiz hissini yaşıyoruz.



Azerbaycan'a da gelen takımların deplasmana geldiği hissini yaşayacağını düşünüyorum. Futbolun keyfi gol atmaktır. İtalya da bu konuda tecrübesi olan bir takım. Onların dengesini bozup, gol atabilirsek, o bize artı değer katar. Bu tip takımlara karşı tek yönlü oynamak doğru değil. Sözün bittiği yerdeyiz, bugüne kadar hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için Cuma akşamı başlayacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir açılış olsun. Gruptan çıkmak öncelikli hedefimizdir. Cuma akşamı alacağımız puan ya da puanlar da buna katkı yapar." şeklinde yanıtladı.



HAKAN ÇALHANOĞLU: "İNŞALLAH PUANLA AYRILIRIZ"



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçının kendisi için çok daha farklı bir karşılaşma olacağını söyledi.



Çalhanoğlu, İtalya maçına hazır olduklarını belirterek, "Cuma akşamı bizim için özel bir maç, benim için ayrıca özel bir maç olacak. İtalya'da olduğumuz ve takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım için çok mutluyum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Buraya kadar geldik, bugünü bekledik, Cuma akşamı inşallah sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah puanla ayrılırız." ifadelerini kullandı.



İtalya'yı iyi analiz ettiklerini aktaran ay-yıldızlı oyuncu, "Onların kaliteli oyuncuları ve hocaları olduğunu biliyoruz ama biz de bugünü bekledik. Biz buralara kolay gelmedik, takım halinde geldik. İki takımın da kaliteli oyuncuları var. Güzel bir maç olacak. İnşallah Cuma akşamı kazanırız. Puan hakkında konuşmak istemiyorum, günden güne bakarak turu geçmek istiyoruz. Cuma akşamı takım olarak sahaya çıkacağız, inşallah bireysel kalitemizi ortaya koyup kazanırız.” şeklinde konuştu.



Hakan, "Mancini basın toplantısında, 'Finalde de Türkiye ile oynayabiliriz.' dedi. Sen bu açıklamayla ilgili ne söylersin?” sorusuna, "Güzel demiş. İnşallah öyle olur. Finalde yine karşılaşırsak iki ülke için de çok güzel olur. İtalyan takımına saygı duyuyoruz, onların kalitesini biliyoruz. Bizim de kendimiz var. Cuma akşamı kendi oyunumuzu oynadığımız zaman, korkmadan oynadığımız zaman, güzel şeyler yapabiliriz. İnşallah Cuma akşamı puan alarak buradan ayrılırız." yanıtını verdi.



Hakan Çalhanoğlu, Milan'daki geleceği hakkındaki soruyu ise, "Maldini ile üç gün önce konuştum, beni aramıştı. Milan'la ilgili konuştuk ve şu an Türk Milli Takımı'na odaklanmak istediğimi söyledim." şeklinde yanıtladı.

