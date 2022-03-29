Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Türkiye İtalya maçı ile heyecan devam ediyor. Her iki ülke vatandaşının haricinde menajer ve gözlemcilerin de futbolcu gelişimlerini takip edeceği Türkiye İtalya maçı, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye, hazırlık mücadelesi kapsamında İtalya'yı konuk edecek. 29 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Çağlar, Merih, Berkan, Salih, Cengiz, Hakan, Kerem, Enes

İTALYA: Sirigu, Florenzi, Chiellini, Bonucci, Emerson, Tonali, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Zaniolo