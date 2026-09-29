TÃ¼rkiye-Ä°talya maÃ§Ä± manÅŸetlerde: Ezici galibiyet! Bursa'da Ã¶fke, EÄŸlendirdi

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UEFA Uluslar A Ligi 1â€™inci Grup 2â€™nci maÃ§Ä±nda TÃ¼rkiye, Bursaâ€™da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Ä°talyaâ€™yÄ± konuk etti. A Milli Futbol TakÄ±mÄ± mÃ¼cadeleden 4-1 maÄŸlup ayrÄ±lÄ±rken bu sonuÃ§la puansÄ±z ÅŸekilde son sÄ±rada yer aldÄ±.

TARAFTARLARDAN BÃœYÃœK TEPKÄ°

Ä°talyaâ€™nÄ±n ilk yarÄ±da 3-0 Ã¶ne geÃ§mesinin ardÄ±ndan AtatÃ¼rk Spor Kompleksi MatlÄ± Stadyumuâ€™nda maÃ§ Ã¶ncesindeki bÃ¼yÃ¼k destek yerini tepkiye bÄ±raktÄ±. Stadyumda yer alan taraftarlar, uzun sÃ¼re TFF BaÅŸkanÄ± Ä°brahim HacÄ±osmanoÄŸlu ve teknik direktÃ¶r Vincenzo Montellaâ€™yÄ± istifaya davet etti.

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Ä°TALYAN BASININDA GÃœNDEM OLDU

IL FATTO QUOTIDIANI: HÄ±zlÄ±, teknik, agresif, muhteÅŸem: BelÃ§ika karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± utanÃ§ verici yenilgiden sonra Ä°talya beklenmedik ÅŸekilde, TÃ¼rkiye'yi ezici bir ÅŸekilde maÄŸlup etti. Milletler Ligi'ndeki ikinci maÃ§ hoÅŸ bir sÃ¼rpriz oldu: Mancini her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirdi ve deplasmanda dÃ¶rt gollÃ¼ galibiyet elde etti, ilk kez forma giyen oyuncular iyi performans sergiledi.

'EZÄ°CÄ° BÄ°R ZAFER ELDE ETTÄ°'

GAZZETTA DI PARMA: Ä°talya eÄŸlendirdi, keyif aldÄ± ve kendini affettirdi: TÃ¼rkiye'de ezici bir zafer elde etti.

'BAÅžKA BÄ°R Ä°TALYA'

ANSA: TÃ¼rkiyeâ€™de baÅŸka bir Ä°talya. Ä°talya, Mancini'nin genÃ§ oyuncularÄ±yla TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurarak galip geldi. Roberto Mancini, farklÄ± bir Ä°talya yarattÄ± ve BelÃ§ika karÅŸÄ±sÄ±ndaki kÃ¶tÃ¼ baÅŸlangÄ±cÄ±n ardÄ±ndan Bursa'da yankÄ± uyandÄ±ran bir zafer yaÅŸadÄ±.

'KENDÄ°NÄ° AFFETÄ°RDÄ°'

SKY SPORT: Ä°talya, BelÃ§ika karÅŸÄ±sÄ±ndaki kÃ¶tÃ¼ performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de aldÄ±ÄŸÄ± ezici bir galibiyetle kendini affettirdi. Mancini, Uluslar Ligiâ€™ndeki ilk maÃ§a gÃ¶re sekiz deÄŸiÅŸiklik yaptÄ± ve bunda haklÄ±ydÄ±.

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'BURSA MAVÄ°YE BÃœRÃœNDÃœ'

SPORT MEDIA SET: Bursa maviye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼, Ä°talya TÃ¼rkiye'yi 4-1 yendi. BelÃ§ika karÅŸÄ±sÄ±ndaki yenilgiden sonra kendisini toparlayan Ä°talyan Milli TakÄ±mÄ± etkileyici bir performans sundu.

'KENDÄ°NÄ° AFFETÄ°RDÄ°'

SKY SPORT: Ä°talya, BelÃ§ika karÅŸÄ±sÄ±ndaki kÃ¶tÃ¼ performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de aldÄ±ÄŸÄ± ezici bir galibiyetle kendini affettirdi. Mancini, Uluslar Ligiâ€™ndeki ilk maÃ§a gÃ¶re sekiz deÄŸiÅŸiklik yaptÄ± ve bunda haklÄ±ydÄ±.

'BURSA MAVÄ°YE BÃœRÃœNDÃœ'

SPORT MEDIA SET: Bursa maviye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼, Ä°talya TÃ¼rkiye'yi 4-1 yendi. BelÃ§ika karÅŸÄ±sÄ±ndaki yenilgiden sonra kendisini toparlayan Ä°talyan Milli TakÄ±mÄ± etkileyici bir performans sundu.

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'DÃœNYA ÅžAMPÄ°YONU Ä°SPANYA GÄ°BÄ°YDÄ°'

CALCIOMERCATO: Ä°talya, DÃ¼nya ÅŸampiyonu Ä°spanya gibiydi. Mancini yeni bir ÅŸeyler getirdi. Ä°spanya gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu ama aslÄ±nda Ä°talya'ydÄ±. ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¶nce BelÃ§ika'ya yenilen Ä°talyaâ€™dan farklÄ± bir milli takÄ±m, farklÄ± oyuncular, tamamen farklÄ± bir oyun ve tamamen farklÄ± bir ruh vardÄ±.

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'BURSA'DAKÄ° Ã–FKE...'

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Fransa yenilgisinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™nin Ä°talya karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi kÃ¶tÃ¼ performans ve Bursa'daki Ã¶fke, teknik direktÃ¶rÃ¼n pozisyonunu tehlikeye attÄ±. Ä°talya karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± yenilgiden sonra Montella'nÄ±n KasÄ±m ayÄ±na kadar TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zor.

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'EZÄ°CÄ° ÃœSTÃœNLÃœKLE KAZANDI'

TUTTOSPORT: GÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ä°talya takÄ±mÄ±, Roma'da BelÃ§ika'ya karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan yenilgiden sonra Milletler Ligi'ne geri dÃ¶ndÃ¼. Ä°talya Milli TakÄ±mÄ±, BelÃ§ika'ya maÄŸlubiyetinin ardÄ±ndan Montella'nÄ±n milli takÄ±mÄ±nÄ± ezici bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle yendi.

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