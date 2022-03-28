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Türkiye-İtalya hazırlık maçı ne zaman? İşte milli maç tarihi

#Türkiye-İtalya Hazırlık Maçı#Milli Maç
Türkiye-İtalya hazırlık maçı ne zaman İşte milli maç tarihi

A Milli Futbol Takımı, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 15. maçına çıkacak. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti. Peki, Türkiye-İtalya hazırlık maçı ne zaman?

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Türkiye-İtalya hazırlık maçı öncesi araştırmalar hız kazandı. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel karşılaşmada Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Dojando Myftarı ve Ilir Tartaraj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak. İşte, Türkiye-İtalya hazırlık maçı hakkında bilgiler...

Türkiye-İtalya karşılaşması, 29 Mart Salı günü 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

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Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

 

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