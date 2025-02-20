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TÜRKİYE İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI YAYIN || Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Türkiye#İtalya#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
TÜRKİYE İTALYA BASKETBOL MAÇI CANLI YAYIN || Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 17:53

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İtalya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı. B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki müsabakada 87-80 mağlup olduğu İtalya'dan rövanşı almaya çalışacak. Peki Türkiye-İtalya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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Türkiye ve İtalya, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanan ve 1'inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da 2025 Avrupa Şampiyonası bileti aldı. İşte Türkiye-İtalya basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

TÜRKİYE İTALYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında bu akşam (20 Şubat) İtalya'yı konuk ediyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

 

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#Türkiye#İtalya#2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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