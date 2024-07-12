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Türkiye - İsviçre kadın milli futbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçları kapsamında Türkiye sahasında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler ise merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar belli oldu. Peki, Türkiye - İsviçre kadın milli futbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İsviçre kadın milli futbol maçı canlı yayın kanalı ve saatiyle ilgili detaylar...

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - İsviçre maçı bu akşam yani 12 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da Ildız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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HEDEF RÖVANŞTA GALİBİYET

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, 12 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 20.30'da Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda grubun beşinci maçında İsviçre'yi konuk edecek. Deplasmanda oynanan ve milli takımın 3-1'lik mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşını kazanmak isteyen A Milli Takım, Kocaeli'de sürdürdükleri hazırlıkları tamamladı.

"FARKLI BİR OYUN PLANIYLA DEVAM EDECEĞİZ!"

Bugün 2 takım da Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda antrenmanlarını tamamladı. Antrenman öncesi 2 ülkenin milli takımı basın toplantısı düzenledi. İlk önce basın toplantısı yapan İsviçre Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Pia Sundhage, "Bu maçta öncekinden farklı bir oyun planıyla devam edeceğiz. Ama önemli olan, ilk maça bakarsanız, Macaristan'a karşı ilk 45 dakikada profesyonelliğin yeterince iyi olmadığı ve biraz yavaş bir oyunumuz vardı. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışacağız ve topun hareket ettirilmesinin faydasını göreceğiz. Topun hareketinin daha iyi olacağını göreceğiz. Çoğunlukla düşündüklerimi sahada göreceksiniz" ifadelerini kullandı.