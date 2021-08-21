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HaberlerSpor HaberleriTürkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçı için geri sayım
GeriSpor Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçı için geri sayım
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Spor Arena
Haber Giriş: 21.08.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçı için geri sayım

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Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçı için geri sayım

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç ile karşılaşacak. Peki, Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi. Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç ise "Filenin Sultanları" ile yapacağı karşılaşmayla 2. maçına çıkacak. İşte, Türkiye İsveç voleybol maçı hakkında tüm gelişmeler...

'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası'nda 22 Ağustos'ta İsveç ile karşılaşacak. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

TURNUVA HAKKINDA

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

 

 

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