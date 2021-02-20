Türkiye İsveç A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı saat kaçta hangi kanalda?

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek Türkiye'nin kadrosu açıklandı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı'nın İsveç karşılaşması kadrosu belli oldu. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bugün saat 17.00'de İsveç ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maça başantrenör Orhun Ene yönetiminde çıkacak ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:

Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda grubun diğer maçında saat 20.00'de Hırvatistan-Hollanda maçı oynanacak.

TÜRKİYE İSVEÇ A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma NTV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

D Grubu'nda ayrıca yarın aynı salonda Hırvatistan ile Hollanda saat 20.00'de karşılaşacak.

İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağı grupta 4 maçını da kazanan Hırvatistan lider durumda bulunuyor. İki galibiyeti olan Hollanda ikinci sırada yer alırken, birer maç kazanan İsveç ile Türkiye ise üç ve dördüncü sırada yer alıyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda D Grubu mücadelesi, 22 Şubat Pazartesi günü Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda maçlarıyla tamamlanacak.

MİLLİ TAKIMIN İSVEÇ KARŞISINDA 13 SAYI FARKA İHTİYACI VAR

A Milli Takım, İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

Milliler, yarınki karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.

Türkiye, İsveç'i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.

Bu arada millilerin İsveç'i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için yarınki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurması da yetecek.

Milli takım, İsveç'in ardından son maçta Hırvatistan'ı da yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.

A Milli Takım, İsveç'e yenildiği takdirde gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek.

Türkiye, ilk maçta İsveç'e 87-80 mağlup olmuştu.