Türkiye, İspanya'da prestij maçına çıkıyor! Montella'dan sürpriz ilk 11 tercihi

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki son maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 22.45’te Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek.

Mücadele öncesi ay yıldızlı ekibimizin grup lideri olup Dünya Kupası’na doğrudan gitme olasılığı bulunuyor. Ancak bunun için tek yol, oynadığı tüm maçları kazanıp hiç gol yemeyen rakibi en az 7 farkla yenmek. Ay yıldızlı ekibimiz de karşılaşma öncesi daha gerçekçi hedeflere odaklanmış durumda.

Haberin Devamı

Kazanıp Dünya Kupası’na gitmiştik

Bulgaristan'ı yenerek play-off’ları garantileyen, söz konusu aşamada da seri başı olacak olan ay yıldızlı ekibimizin hedefi bugün İspanya’yı deplasmanda yenerek sahasında 6-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak. ‘Bizim Çocuklar’, bu prestij mücadelesini kazanarak ülkemize İspanya karşısında A milli takımlar düzeyinde 71 yıl sonra ilk galibiyetini de getirmek istiyor.

Milli Takımımız İspanya karşısında ilk ve tek galibiyetini 1954 Dünya Kupası Elemeleri’nde 1-0’lık skorla almıştı. O eşleşmede tur atlayan milli takımımız tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gitmişti.

Avrupa’dan kupaya 16 takım gidiyor

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek dört takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026’nın mart ayında oynanacak.

Haberin Devamı