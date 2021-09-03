Türkiye İspanya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. C Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya'nın ardından Hollanda, ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek. İşte, Türkiye İspanya erkek voleybol maçı hakkında detaylar...

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında bugün saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

İLK MAÇTAN NOTLAR

CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekip, 2017'de Avrupa şampiyonu olan son olimpiyat ikincisi Rusya karşısında ikinci set dışında üstün bir oyun ortaya koydu.

A Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmadan 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.