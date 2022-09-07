Canlı: Türkiye İspanya EuroBasket 2022 maçı

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor.
Tiflis Arena'da oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: TÜRKİYE 25-25 İSPANYA (İkinci çeyrek oynanıyor)
İlk Çeyrek Sonucu: 18-17
KAZANIRSAK LİDERİZ
12 Dev Adam için İspanya maçının önemi çok büyük. Turnuvada kendi gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüyle Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.
Eğer İspanya'yı mağlup edersek son 16 turunda çapraz eşleşmede avantaj yakalayacağız.
12 DEV ADAM'IN A GRUBU PERFORMANSI
1 Eylül Perşembe
17.15 Türkiye 72–68 Karadağ
3 Eylül Cumartesi
17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye
4 Eylül Pazar
20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan
6 Eylül Salı
14.30 Belçika 63 - 78 Türkiye
A GRUBU'NDA PUAN DURUMU