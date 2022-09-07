Canlı: Türkiye İspanya EuroBasket 2022 maçı

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor.

Tiflis Arena'da oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: TÜRKİYE 25-25 İSPANYA (İkinci çeyrek oynanıyor)

İlk Çeyrek Sonucu: 18-17





KAZANIRSAK LİDERİZ

12 Dev Adam için İspanya maçının önemi çok büyük. Turnuvada kendi gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüyle Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.

Eğer İspanya'yı mağlup edersek son 16 turunda çapraz eşleşmede avantaj yakalayacağız.

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12 DEV ADAM'IN A GRUBU PERFORMANSI

1 Eylül Perşembe

17.15 Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi

17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye

4 Eylül Pazar

20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan

6 Eylül Salı

14.30 Belçika 63 - 78 Türkiye

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU