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Canlı: Türkiye İspanya EuroBasket 2022 maçı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#İspanya#Türkiye İspanya Maçı
Canlı: Türkiye İspanya EuroBasket 2022 maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 09:19

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya ile kozlarını paylaşıyor. Galibiyetin grup liderini belirleyeceği kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor.

Tiflis Arena'da oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: TÜRKİYE 25-25 İSPANYA (İkinci çeyrek oynanıyor)

İlk Çeyrek Sonucu: 18-17

Canlı: Türkiye İspanya EuroBasket 2022 maçı

KAZANIRSAK LİDERİZ

12 Dev Adam için İspanya maçının önemi çok büyük. Turnuvada kendi gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüyle Almanya’nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde son 16 turunda karşılaşacak.

Eğer İspanya'yı mağlup edersek son 16 turunda çapraz eşleşmede avantaj yakalayacağız.

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12 DEV ADAM'IN A GRUBU PERFORMANSI

1 Eylül Perşembe
17.15 Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi
17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye

4 Eylül Pazar
20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan

6 Eylül Salı
14.30 Belçika 63 - 78 Türkiye 

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Canlı: Türkiye İspanya EuroBasket 2022 maçı

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#Türkiye#İspanya#Türkiye İspanya Maçı

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