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Türkiye İspanya ampute milli takım maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Türkiye#İspanya#Sporanasayfa
Türkiye İspanya ampute milli takım maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Türkiye İspanya ampute milli takım maçı ile nefesler tutulacak. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final mücadelesinde İspanya ile karşılaşacak olan Türkiye, galibiyet elde ederek kupayı ülkemize getirmeye çaba gösterecek. Peki, Türkiye İspanya ampute milli takım maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, milyonların nefesini tutacağı o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Türkiye İspanya ampute milli takım maçı ile final mücadelesi ekranlara gelecek. Gürcistan, İtalya ve İrlanda'yı farklı skorlarla mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başaran Türkiye, son şampiyonluğuna bir perçin daha atmak istiyor. Peki, Türkiye İspanya ampute milli takım maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE İSPANYA AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Son şampiyon Türkiye, finalde 19 Eylül Pazar günü ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.00'de oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale kalan Milliler, turnuvada D Grubu'nda Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0, çeyrek finalde ise İrlanda'yı 4-0 yenerek yarı finale kalmıştı.

 

 

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#Türkiye#İspanya#Sporanasayfa