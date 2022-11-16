Canlı Anlatım: Türkiye İskoçya maçı

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Dünya Kupası arasında iki hazırlık maçı oynayacak olan A Milli Takım, ilk mücadelesinde bu akşam İskoçya ile karşılaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Türkiye: 0

İskoçya: 0

Goller

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Cenk Özkaçar, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

İskoçya: Gordon, Robertson, McTominay, Hanley, Tierney, McGinn, Dykes, Hendry, Gilmour, Armstrong, Fraser.

MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?,

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri hazırlık maçı kapmasında bu akşam İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Millilerin, İskoçya ile oynayacağı karşılaşma ilk kez Diyarbakır'da oynanacak. Ay-yıldızlıların İskoçya müsabakası TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Saat 20.00'de başlayan Türkiye-İskoçya maçında, Visar Kastrati düdük çalıyor.

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KUNTZ'DAN Maç ÖNCESİ AÇIKLAMA

İskoçya Milli Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda antrenman öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve kaptan Hakan Çalhanoğlu düzenlenen basın toplantısına katıldılar. Açıklamaların ardından A Milli Takım maçtan önceki son antrenmanını yaptı.

Kuntz, hedeflerinin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonucu almak olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da İskoçya Milli Takımı ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'na geldi. Buradaki basın toplantısı odasında basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Stefan Kuntz ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarda bulundular.

Burada konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tek hedeflerinin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi sonucu almak olduğunu belirtti.

Kuntz, şunları söyledi: "Milli takım kadrosunda eksik oyuncu yok. Şu anda önümüzde tek hedef var. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde olacak en iyi sonuçları almak ve en iyi performansı göstermek. Bunun için hazırlanacağız. En çok akılda kalanlar acı veren tecrübeler oldu. En çok dersi çıkarabileceğiniz ve uzun vadeli size yararlı olacak konular da bunlar oluyor. Haziran kampında elde etmiş olduğumuz 4 galibiyetten sonra bunu süslemek için 2 galibiyet daha alma hedefindeydik. Ne yazık ki bunu başaramadık. Ama böyle skorlar uzun vadeli yollarda her zaman önünüze çıkabilir. Onun için de bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlarda kesinlikle farklı bir takımın sahada olacağını bekliyorum. Eksik olan 11 oyuncu bu kampta bizimle beraber. Tüm tecrübeli oyuncular kadronun içindeyse diğer oyunculara etkisi çok fazla oluyor. İskelet daha bir oturmuş halde oluyor. Bu kampta o oyuncularımız bizimle beraber olduğu için diğer oyunculara pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum."

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