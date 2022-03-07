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Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin pozisyonunda 2’ye bölündü! Kırmızı mı, değil mi?

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Türkiye, İrfan Can Kahvecinin pozisyonunda 2’ye bölündü Kırmızı mı, değil mi

İrfan Can’ın müdahalesi için farklı görüşler ortaya atıldı. İsmail Kartal, “Kırmızı vermek bu kadar kolay mı?” dedi. Siopis ise “Ayağıma bastı anda hakemlerin kırmızı çıkaracağını biliyordum” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının henüz 17. dakikasında İrfan Can’ın Siopis’e yaptığı müdahalenin ardından, VAR’da görevli Mete Kalkavan’ın uyarısı sonrası yapılan incelemede, sarı lacivertli futbolcu kırmızı kart gördü. Pozisyonla ilgili olarak iki takımın teknik adamları ve futbolcular farklı görüşler ortaya koydu:

İsmail Kartal: “Genelde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. İnanamıyorum, anlamıyorum. Bu kadar seyirci önünde böyle bir kırmızı kartın çıkması kolay mı? Kırmızı kartı izledik, nasıl bakarsanız, öyle görürsünüz.”

Altay Bayındır: “Rakip yere düşüyor, İrfan pozisyon icabı orada ayağına bastı. Ayağını yere basmasın mı? Görmeden oldu. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor.

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AYAĞIMA BASTIĞI ANDA ANLADIM 

Abdullah Avcı: Beni biraz tanıyorsanız hakem üzerinden hiç konuşmadım. İzlemedim. Oyunu soracaksanız, cevap vereyim.” 

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Manolis Siopis: “Kırmızı kart pozisyonunda, İrfan Can Kahveci ayağıma bastığında, hakemlerin ona kırmızı kart çıkaracağını biliyordum.”

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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