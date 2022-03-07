Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin pozisyonunda 2’ye bölündü! Kırmızı mı, değil mi?

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Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının henüz 17. dakikasında İrfan Can’ın Siopis’e yaptığı müdahalenin ardından, VAR’da görevli Mete Kalkavan’ın uyarısı sonrası yapılan incelemede, sarı lacivertli futbolcu kırmızı kart gördü. Pozisyonla ilgili olarak iki takımın teknik adamları ve futbolcular farklı görüşler ortaya koydu:

İsmail Kartal: “Genelde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. İnanamıyorum, anlamıyorum. Bu kadar seyirci önünde böyle bir kırmızı kartın çıkması kolay mı? Kırmızı kartı izledik, nasıl bakarsanız, öyle görürsünüz.”

Altay Bayındır: “Rakip yere düşüyor, İrfan pozisyon icabı orada ayağına bastı. Ayağını yere basmasın mı? Görmeden oldu. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor.

AYAĞIMA BASTIĞI ANDA ANLADIM

Abdullah Avcı: Beni biraz tanıyorsanız hakem üzerinden hiç konuşmadım. İzlemedim. Oyunu soracaksanız, cevap vereyim.”

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Manolis Siopis: “Kırmızı kart pozisyonunda, İrfan Can Kahveci ayağıma bastığında, hakemlerin ona kırmızı kart çıkaracağını biliyordum.”