Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri 2025 maçı canlı izle!

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında İzlanda'yı konuk ediyor. Olimpiyat oyunları, dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele eden milli takım, geride kalan 444 resmi müsabakada 261 galibiyet, 183 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlı ekip, 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 445. sınavını verecek. A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Olcay Çakır Turgut ile Alperi Onar kadrodan çıkarıldı. Berfin Sertoğlu aday kadroya dahil edildi. İşte Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

TÜRKİYE- İZLANDA KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu akşam (6 Şubat) İzlanda ile mücadele edecek.

Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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Ekrem Memnun'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Sinem Ataş, Feride Şevval Akalan, Pelin Derya Bilgiç (ÇİMSA ÇBK Mersin), Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth (Galatasaray Çağdaş Faktoring), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Duygu Özen, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor), Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)