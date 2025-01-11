Türkiye, Hürriyet'ten öğrenmişti! MHK'nin hamile olduğu için FIFA listesinden çıkardığı kadın hakem için bakanlık harekete geçti: Kabul edilemez

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Hürriyet'te 20 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan Murat Fevzi Tanırlı imzalı haberde MHK'nin FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan'ın hamile olduğu için Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından FIFA listesinden çıkarması büyük yankı uyandırmıştı.

UEFA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Hamile olduğu için MHK tarafından listeden çıkarılan Avrupa’daki tek örnek olan Gamze Durmuş Pakkan için UEFA gerekli girişimlerde bulundu ancak MHK’den ret cevabı aldı. MHK’nin kararına tepki gösteren UEFA Hakem Kurulu’nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi eski hakem Dagmar Damkova, “Olanlara inanamıyorum. Bir kadının hamile olması nedeniyle listeden çıkarılmasının işten çıkarılmakla ne farkı var!” diye konuşmuştu.

Damkova ayrıca Gamze Durmuş Pakkan'ı telefonla arayarak teselli etmişti.

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BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Murat Fevzi Tanırlı, konunun devamına ilişkin yeni bir yazı kaleme aldı.

İşte Tanırlı'nın bugünkü yazısı:

Sadece Türk hakemliğini yönetme konusunda değil, insanî değerler açısından da tuhaf kararlara imza atan Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi...

20 Aralık 2024 tarihli gazetemizde, “Kadın hakem ‘hamile’ diye FİFA listesinden çıkarıldı” başlığıyla yayımlanan özel haberimizi değerlendirmeye alan Bakanlık, FİFA 1. Kategori hakemi olan ve elit kategorisine yükselmesine bir aşama kalmışken hamile olması nedeniyle MHK tarafından listeden çıkarılan Gamze Durmuş Pakkan için harekete geçti. Pakkan’ı telefonla arayıp olayı öğrenen Bakanlık yetkilileri, en kısa zamanda konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temasa geçeceklerini bildirdiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin, “Bakanlık olarak çocuk yapılmasını teşvik ederken MHK’nin yaptığı kabul edilemez” diyerek TFF’den görüş isteyeceği ve Pakkan’a FİFA kokartının iadesinin sağlanması konunun takipçisi olunacağı bilgisi edinildi.

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MHK YÜZÜNDEN ERKEN İFLAS

· Yabancı VAR... Dijital atama... Beş üyeli MHK yapılanması... Gelinen nokta Mehmet Büyükekşi projeleri. Peki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun sunumundan geriye bir şey kaldı mı?

1- Yüzü eskiyen hakemlerin gönderilmesi planlandı. 2022’deki gibi 2024’te de hakemleri nedensiz yok etti. O isimlerde 40’ında olan 1 hakem vardı, diğerleri daha küçüktü. Kimse araştırma gereksimi duymadığından inandırıldı. Bugün ise MHK’yi getiren kulüpler dışında destekçisi kalmadı. Göztepe’nin basın açıklaması son noktayı koydu:

2- “Genç hakemlerimiz hızlı hazırlandıkları için yeterli eğitime ve deneyime sahip değildir. Tecrübeli hakemleri emekliye ayırmak sağlıklı sonuç vermemektedir.” î“Genç hakemlere yönettireceğiz” denildi. Önceki MHK’nin kazandırdığı isimler dışında 162 maçta sadece 1 maçta yeni isim izledik: Ömer Tolga Güldibi.

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3- Yabancı VAR: FIFA VAR’lar yok edildi, yenileri kazandırılacak, yetişiyor denildi, yabancı VAR jokeri kullanılmak zorunda kaldı. Sonuç mu? İlk yarı bitmeden iflas eden bir MHK. Zoru başarıp Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu erken tüketen bir MHK.

AĞUSTOS AYINDA 600 YILLIK ECDADIN TORUNLARIYDIK

Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu yabancıya karşıydı. “600 yıllık ecdadın torunlarıyız” dedi, 6 ay dayanamadı. TFF seçimlerinde zoru başardı, okyanusu geçti, birkaç kulübün baskısıyla atadığı MHK yüzünden derede boğuldu. Kılavuzu karga olanın...

HOŞ GELDİN HUZUR

Yabancı VAR geri geldi. Geçen sezon şampiyonluk ve düşme potasında skandal hatalara imza atsalar da getirdiği huzur paha biçilemez seviyedeydi. O kararları verenler yerli olsaydı düdüğü asılır, VAR odasından yaka paça fırlatılır, insan içine çıkamayacak hale getirilirdi. Neyse ki business class koltuklarında dertlerimizi de yanlarına alarak gökyüzüne salıverdiler! Sağ olsunlar. Darısı bu sezona.

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PEKİ VAR'LARI KİM ATAYACAK

“Atama işini elimize yüzümüze bulaştırdık, havuz, 47 hakem var dedik 23’üne görev verdik, adamcılık yaptık, şimdi dijital atamayla göz boyayacağız” jokeri de kullanıldı. Bir başka merak da şu: Hakemleri algoritma atayacak da, yabancı VAR’ları kim atayacak? Aman dikkat sayın Hacıosmaoğlu! Önerim, yabancı VAR’lar kendi aralarında kura çeksinler. Malum en büyük kavga VAR’dan çıkmıyor muydu? MHK’ye bırakırsanız yine yanarsınız. · İLK yarıda yapılan atamalar aşikar. Maç zorluk derecesi ile doğru hakemi eşleştiremeyen bir MHK var. Ödül-ceza sistemine asla itibar etmeyen bir MHK. Somut göstergesi ise 47 hakemden oluşan havuzda 162 maçta sadece 23’ünün görev alması. Israrla hata yapanlara, ısrarla görev verilmiş olması! Peki şimdi ne olacak? Algoritmada zorluk derecesini yazılım mı tespit edecek yoksa MHK mı? 2021’den bu zamana Fenerbahçe maçına çıkamayan Ali Şansalan Fenerbahçe algoritmasından yine çıkarılacak mı mesela? Veya büyük takımların aleyhine hata yapanlar veritabanının diplerine mi itilecek?

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MHK BAŞKANI HALA NEYİ BEKLİYOR

Bizler 2 senedir her ortamda haykırıyoruz. Yok edilen 20’ye yakın hakeme nedensiz yapılan büyük haksızlıktı. Kamuoyu gözünde itibarlarını kaybettiler, maç mı sattılar şike mi yaptılar diye töhmet altında bırakıldılar, imajları yerle bir edildi ve mesleğe güven tamamen yok oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2022’nin MHK’sine seslendi: “1 dakika bile bekleyemezdik diyerek yok ettikleri hakemlerin gerekçesini açıklasınlar, öğrenelim.” · SAYIN Koç, biliyorsunuzdur ancak ben yine de hatırlatayım. Seslendiğiniz kişi, şükürler olsun yaşıyor, emekliye de ayrılmadı. Şu an MHK Başkanı! Ferhat Gündoğdu’ya sesleniyorum: Türk futbolundaki en yetkili ağızlardan biri kamu yararına sizi göreve davet ediyor. Daha neyi bekliyorsunuz? Ülke futbolunu kaosa ve kargaşaya sürükleyen kararları keyfe keder almadığınızı, somut gerekçelerinizi sunabilirsiniz değil mi?