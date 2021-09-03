Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları veda etti!

Türkiye Hollanda ile Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçı için yeniden sahaya çıkacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenildi. Mağlubiyetin ardından Türkiye voleybol üçüncülük maçına gözler çevrildi. Türkiye, Hollanda ile 4 Eylül Cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak.

Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları, bronz madalya maçında yarın TSİ 18.00’de Hollanda ile karşılaşacak. Müsabakanın TRT Yıldız ya da TRT Spor kanalından canlı yayınlanması bekleniyor. Maçın kanal bilgisi henüz açıklanmadı.

MAÇIN ARDINDAN

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.