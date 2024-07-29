Türkiye Hollanda Voleybol Maçı CANLI YAYIN || 2024 Paris Yaz Olimpiyatları: Filenin Sultanları Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ilk maçına çıkıyor. Maç öncesi en çok merak edilenler arasında "Türkiye Hollanda Voleybol Maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Karşılaşma öncesinde milli maçla ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Türkiye Hollanda maçı saat kaçta hangi kanalda? Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda voleybol maçı bugün saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT TABİİ platformu TRT Spor ekranı üzerinden izleyebilecekler.

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ZEHRA GÜNEŞ PARİS OLİMPİYATLARI KADROSUNDA OLACAK MI?

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İlkin Aydın - Tuğba Şenoğlu değişikliğinin çok konuşulduğu Kadın Voleybol Milli Takımımızda Paris 2024 maçları öncesi bir değişiklik daha yapıldı. TRT Spor muhabiri Enes Yalnız'ın haberine göre Zehra Güneş, +1(rezerv) oyuncu olurkan Paris'e +1 olarak götürülen Beyza Arıcı as kadroya alındı.

VNL'de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve uzun zamandır yoğun şekilde geri dönüş için çalışan Zehra Güneş, turnuvanın ilerleyen bölümünde tekrar as kadroya dahil edilip maça çıkabilecek.

PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI KADROSU 2024

Daha önce 12+1 kişilik kadroda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, nihai kadrodan çıkarılırken yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi. Beyza Arıcı ise +1 olarak kadroda kaldı.

Filenin Sultanları'nın nihai kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı