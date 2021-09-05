Türkiye-Hollanda erkekler voleybol maçı ne zaman? İşte müsabakanın ayrıntıları

Türkiye-Hollanda erkekler voleybol maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Pek çok voleybolsever, iki takım arasındaki maçın tarihini merakla sorguluyor. İşte, Türkiye-Hollanda erkekler voleybol maçı hakkında bilgi...

MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında 6 Eylül'de saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

SON MAÇTAN NOTLAR

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.

Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.