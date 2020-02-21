Türkiye - Hollanda basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Hollanda basketbol maçı için nefesler tutuldu. Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda'yı yenerek FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Hollanda basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Türkiye’nin grubunda Hollanda’nın dışında ayrıca Hırvatistan ve İsveç de bulunuyor.
Türkiye - Hollanda basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak.
45 yıl sonra rakip Hollanda
A Milli Takım, bugünkü rakibi Hollanda ile 5. kez resmi maçta karşı karşıya gelecek. Son olarak 1975’teki Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelen iki takım, 45 yıl sonra bir kez daha rakip olacak. Türkiye, Hollanda ile yaptığı 4 resmi karşılaşmada rakibine 3 kez üstünlük sağlarken, bir maçtan mağlup ayrıldı. Rakip potaya 245 sayı atan milliler, potasında ise 224 sayı gördü.
Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak.
Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.
Hollanda, Hırvatistan ve İsveç ile D Grubu'nda yer alan milli takımın maç programı şöyle:
24 Şubat:
İsveç-Türkiye
26 Kasım:
Hırvatistan-Türkiye
29 Kasım:
Hollanda-Türkiye
19 Şubat 2021:
Türkiye-İsveç
22 Şubat 2021:
Türkiye-Hırvatistan
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