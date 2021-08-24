Türkiye Hollanda A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda bugün 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE HOLLANDA A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı bugün saat 17.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Spor Arena'da bu sayfadan da takip edebilirsiniz.

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 MİLLİ TAKIM KADROSU

Giovanni Guidetti'nin baş antrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.