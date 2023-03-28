Canlı anlatım: Türkiye Hırvatistan milli maçı (EURO 2024 elemeleri)

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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM

TÜRKİYE 0-2 HIRVATİSTAN

GOL: 20' Kovacic, Kovacic 45+4'

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

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TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euro 2024 D Grubu İkinci Hafta mücadelesinde Türkiye, Hırvatistan'ı konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.

Türkiye'nin daha önce 10 kez karşı karşıya geldiği Hırvatistan, sahadan 3 kez galibiyetle ayrıldı. 6 karşılaşma berabere biterken, 1 mücadelenin kazananı Türkiye oldu.

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Stefan Kuntz: Hırvatistan karşısında favori biz değiliz

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2'nci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve kaleci Mert Günok, açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, bazı futbolcuların ramazanda oruç tuttukları dolayısıyla kadroya alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, oyuncuların performanslarına göre kadroyu belirlediğini söyledi.

"Hırvatistan’a karşı savunma anlayışında bir değişikliğe gidecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Kuntz, “İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlar. İkili mücadeledeki gerekli olan güç, kuvvet, uyanıklık, istek... Siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistemi oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor. İdmandan sonra eğer herkes mevcut kadroya katılabilecek durumda olursa ona göre bir oyun planı hazırlayıp yarınki maça hazırlanacağız" dedi.

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"FAVORİ BİZ DEĞİLİZ"

Hırvatistan karşılaşmasının Ermenistan maçına göre farklı geçeceğini belirten Alman teknik adam, “Genel bakıldığında 2 maç farklı olacak. Ermenistan konusu hassas konuydu. Oynadığımız rakip değişiklikler yapmıştı. Ama aynı zamanda sahada maç başladığında istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Maç içinde yarı devrede taktik değişikliğe gittik olumlu dönüş aldık. Şu an farklı ortamda yani evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlardan birisi. Bireysel performansı yüksek olan, oyunu domine etmeyi seven bir takım. Hırvatistan karşısında favori biz değiliz. Tüm bunlara bakıldığında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın örnek bir maç olacak" diye konuştu.