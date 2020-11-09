Türkiye-Hırvatistan hazırlık maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç için geri sayım devam ediyor

Türkiye hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi Hırvatistan karşısında forma giyecek olan A Milliler, sahada galibiyet için mücadele verecek. A Milli Futbol Takım'ın açıklanan aday kadrosunda Teknik Direktör Şenol Güneş Caner Erkin'i kadroya dahil etti. Şifresiz olarak yayınlanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı Vodafone Park'ta oynanacak. İşte, Türkiye-Hırvatistan maçı ayrıntıları.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Salı günü teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

DİĞER MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye-Rusya karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Rusya müsabakasının ardından bir gün daha Riva'da hazırlıklarını sürdürecek milliler, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 17 Kasım'da Budapeşte'ye gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Macaristan maçının son provasını da TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.45'te Macaristan'a konuk olacak.