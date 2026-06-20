Türkiye, Haiti ile aynı kaderi paylaştı! Dünya Kupası'nda 1966'dan beri ilk kez şoke eden rakam

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 2. maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla beraber Milli Takım, Dünya Kupası'ndan elendi. Öte yandan, Milli Takım Haiti ile aynı kaderi paylaştı.

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İKİ ÜLKE, 2. MAÇLARDA ELENDİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşmıştı. Ay yıldızlılar, müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bununla beraber Haiti de, turnuvanın ilk maçından İskoçya karşısında 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmış, 2. maçta Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

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TURNUVADAN ELENEN İLK 2 ÜLKE OLDU

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye ve Haiti, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen ilk 2 takım oldu.

62 ŞUT, GOL YOK!

Milli Takım, 24 yıl aradan sonra çıktığı Dünya Kupası'nın ilk maçı olan Avustralya maçında, toplam 30 şut atmış, bunların 8'i isabetli olmuştu.

Paraguay maçında 32 şut atan Milliler, 5 isabet buldu ve yine gol atamadan 1-0 mağlup oldu.

1966'DAN BERİ İLK KEZ

Millilerin, iki maçta 62 şut denemesine rağmen gol atamaması Dünya Kupası turnuvalarında 1966'dan beri kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi.

Ayrıca Milliler, Avustralya maçında yüzde 63, Paraguay maçında ise yüzde 79 topla oynamasına karşın sahadan mağlup ayrıldı.