Türkiye HADO Milli Takımı, bir kez daha Avrupa şampiyonu

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‘Geleceğin Sporu’ mottosuyla hem dünyada hem de ülkemizde hızla yayınlan HADO’nun 2024 yılında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda Ay-yıldızlılarımız büyük bir başarıya imza attı. İngiltere’nin Coventry şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun final müsabakasında millilerimiz, organizasyonun ev sahibi İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Warwick Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleştirilen HADO Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin yanı sıra ev sahibi İngiltere, Fransa, Galler, Hollanda, İskoçya, İspanya ve Yunanistan HADO Milli Takımları mücadele etti.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, 2021 yılının ardından bir kez daha Avrupa’nın zirvesinde bulunmaktan büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtirken, “Ev sahibi İngiltere’nin yanı sıra Fransa, Galler, Hollanda, İskoçya, İspanya ve Yunanistan HADO Milli Takımları ile çok zorlu bir fikstürde karşı karşıya geldik. Türkiye HADO Milli Takımı her zaman yakalamış olduğu başarılarla ön plana çıkmıştır. Bunu bir kez daha sahada İngiltere’yi ev sahibi olduğu bir organizasyonda finalde geçerek aldığımız sonuçla taçlandırdığımız için mutluyuz. Daha önce 2021 yılında şampiyonluk 2022 yılında da ikincilik elde etmiştik. Avrupa Şampiyonası’nda kürsüde yer almak bizleri her zaman heyecanlandırmıştır. Şimdi 2025 yılında Çin’de düzenlenecek ve ülkemiz için de büyük önem taşıyan HADO Dünya Kupası’nın planlamalarına başlayacağız. Çin’de; HADO özelinde bu zamana kadar düzenlenmiş en önemli organizasyona imza atılması hedefleniyor. Ayrıca bu zamana kadar verilmemiş en yüksek para ödülü de katılımcılara dağıtılacak. Amacımız Dünya Kupası’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak.” dedi.

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HADO, SPORCU HAVUZU GÜNDEN GÜNE GENİŞLİYOR

Türkiye’deki 50 üniversite ve 15 ilde pilot olarak gençlerle buluşan, ayrıca Okul Sporları bünyesinde de yer alan HADO, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Ünilig’in branş sporu olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye hem takım hem de sporcu sayısı bakımından dünyada HADO oynanan diğer ülkeleri geride bırakmaktadır.

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Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olarak altın madalya kazanan Ay-yıldızlılarımız, 2022 yılında Fransa’da Avrupa 2.’liği ve 2023 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda da 5.’lik elde etmişti. HADO Türkiye Milli Takımı, 2024 yılında ise İngiltere’de şampiyonluğa ulaşarak bir kez daha podyuma çıktı.