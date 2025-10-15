Türkiye - Gürcistan maçının ardından Nihat Kahveci'den milli futbolcuya eleştiri! 'Bir gram haklı değil'

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibimizin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi.

'FUTBOL DERSİ VERDİK'

"Benim son yıllarda izlediğim en iyi A Milli Takım performansı olarak yazarım. Rakip San Marino falan değil. Rakip iyi oyunculara sahip Gürcistan'dı. Seyirci işin içine çok iyi girdi ve futbol dersi verdik. Herkes çok iyi oynadı. Teknik heyetinden oyuncularına, muhteşem atmosferi sağlayan seyircileri alkışlıyor tebrik ediyorum. Helal olsun çocuklar, Bizim Çocuklar! Kadroda olan herkesi tebrik ediyorum."

'BU FUTBOLLA İSPANYA DEPLASMANINDA DA BİR ŞEYLER GÖRMEK İSTİYORUM'

"İki maçta 10 gol attık. 2-0'dan sonra onların umutlarını kırdık. Buradan nasıl çıkacağız dedirttik. 52 dakikalık bölümde en iyi futbolu oynadık. Bu futbolla İspanya deplasmanında da bir şeyler görmek istiyorum. İçerideki o felaket futbolu görmeyelim. Topu rakibe verdiğinde tehlike başlıyor. Son 40 dakikadaki oyun da bu yüzden oldu. Biz topa sahip olmalıyız. Topu rakibe verdiğimizde daha iyi defans yapmalıyız."

'HAKAN VE ARDA GÜLER'İN ORTALARI BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

"Hakan Çalhanoğlu'na maşallah, süper oynadı. Duran toplardan zaaf yaşayan bir takımdık. Şimdi durum tam tersi. Hakan ve Arda Güler'in ortaları beni heyecanlandırıyor. Günümüz futbolunda gol atabiliriz düşüncesinin oluşması çok güzel."

"İspanya'nın bize yaptığını biz 52 dakikada Gürcistan'a karşı oynadık ve 4 gol attık. Forvetin Kerem Aktürkoğlu gol ya da asist yapmadı ama bugün çok iyi baskı yaptı. Rakip defansı baskısıyla dağıttı."

'BURADA BERKE'Yİ SAVUNAMAM'

"Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin yaptığı açıklamalara göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım. Herkesin koşarak geldiği, hayal kurduğu yer. Bana sözler verildi yapıldı ve izinle ayrıldım dedi ama iş öyle gözükmüyor. İzinsiz, kendi kafasına göre gittiyse olmaz."