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Türkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlik!

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#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan
Türkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 17:12

A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Millİ Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu. Maça kısa süre kala başlayan yağmur, dışarıdaki taraftarların stadyuma doluşmasına sebep oldu. Stadyumun çatısından akan sular, şelale gibi tribünlere aktı. Öte yandan iki ülke taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu. Sefo, A Milli Takıma EURO 2024 serüveni için hazırlayarak armağan ettiği "Türkiye'm" şarkısını seslendirirken, taraftarlar da kendisine eşlik etti.

Türkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlik

YAĞMUR TANRISEVSİN DE TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

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Millî Takım Taraftar Otobüsü'nde yerini alan A Millî Takım Gönüllü Futbol Elçisi Yağmur Tanrısevsin de etkinlik boyunca taraftarlar bir arada oldu. Şarkılara ve marşlara eşlik eden ünlü oyuncu, Türkiye’nin EURO 2024'teki ilk maçı öncesinde bu büyük coşkunun bir parçası oldu.

TARAFTARLAR DJ PERFORMANSI EŞLİĞİNDE STADYUMA YÜRÜDÜ

"Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla taraftarlarım yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliği, DJ performansı eşliğinde devam etti. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, karşılaşmanın oynanacağı Dortmund BVB Stadyumu'nun önünde sona erecek.

Türkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlik

YAĞMUR BAŞLADI, TARAFTARLAR STADYUMA DOLUŞTU

Maçın başlamasından 2 saat önce, hava tahminlerinde günlerdir uyarı yapıldığı gibi yağmur başladı. Giderek yoğunluğunu arttıran yağmur sebebiyle stat dışında eğlenen taraftarlar, stadyuma giriş yapmak zorunda kaldı.

Signal Iduna Park'ın çatısından yağmur sularının tribüne doğru aktığı görüldü. Maçın başlamasına yakın yağmurun şiddeti azaldı.

TARAFTARLAR ARASIINDA GERGİNLİK

Maçın başlamasına kısa süre kala Türk ve Gürcü taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan

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