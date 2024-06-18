Türkiye - Gürcistan maçında Samet Akaydin'den inanılmaz müdahale! Dakika 90+6'da top boş kaleye giderken...

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Milli Takımımızda Samet Akaydin son dakikara inanılmaz bir müdahaleyle boş kaleye giden topu engelledi.

ÇOK TARTIŞILIYORDU

Geride kalan sezona Fenerbahçe'de başayan, ara transfer döneminde Fatih Terim tarafından Panathinaikos'a transfer edilen Samet Akaydin, Polonya ile oynadığımız hazırlık maçındaki performansı ve genel performansıyla çok eleştiri alıyordu.

MONTELLA VAZGEÇMEDİ

Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan öğrencisi olan Samet'i Milli Takım'ın başına geldiğinde kadroya almış ve Samet de eleme grubu maçlarında hocasının güvenini boşa çıkarmamıştı.

İLK 11'DE ÇIKTI, BERABERLİĞİ ÖNLEDİ

EURO 2024'teki ilk maçımızda Gürcistan'a karşı da ilk 11'de görev alan Samet, maç boyunca yaptığı önemli işlerle dikkat çekti. Milli futbolcu, maçın son anlarında takımımıza galibiyeti getiren müdahaleyi de yaparak geceye damga vuran isimlerden oldu.

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Maçın sonlarına 2-1 geride giren Gürcistan, kalemizde gol aradı. Kullanılan serbest vuruşta Mert'i geçen ve direkten dönen topu Mikautadze tamamladı, boş kaleye giden sert topu Samet Akaydin kafasıyla kornere çeldi.

🧱S A M E T A K A Y D İ N



❌Sarı Duvar

🇹🇷Türk Duvarıpic.twitter.com/sBbXTMi4PV — Spor Arena (@sporarena) June 18, 2024

KORNER DÖNÜŞÜ BOŞ KALEYE GOLÜ ATTIK

Kornerde Gürcistan kalecisi Mamardashvili de kalemizde gol aradı. Atış kullanıldıktan sonra ceza alanı dışına açılan topu Kerem Aktürkoğlu aldı ve boş olan rakip kaleye doğru yöneldi ve boş kaleye golü atıp skoru belirledi: 3-1.