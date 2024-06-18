Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı

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EURO 2024'te ilk mçaına bugün Gürcistan karşısında çıkacak olan A Milli Takımımımızda forma giyen Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Salih Özcan, Ahmetcan Kaplan, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Bertuğ Yıldırım için kulüplerinden başarı mesajları paylaşıldı.

Real Madrid, Arda Güler için 'Bugün oyuncumuz EURO 2024'te ilk maçına çıkıyor, başarılar Arda!' yazarken Inter de 'Hakan, EURO 2024'te ilk maçına hazır' yazdı.

Juventus, Kenan Yıldız'ın geride kalan sezonlarından bir video paylaşıp daha sonra da 'Kenan Yıldız, Türkiye ile EURO 2024 serüvenine başlıyor. Başarılar Kenan!' mesajı yazdı.

Dortmund da kendi sahasında oynanacak maç için Salih Özcan'a başarı diledi.