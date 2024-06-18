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Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı

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#EURO 2024#Türkiye#Real Madrid
Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Real Madridden Arda Güler paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 17:12

EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan Milli Takımımızda forma giyen ve Avrupa kulüplerinde oynayan futbolcularımıza başarı mesajları geldi.

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EURO 2024'te ilk mçaına bugün Gürcistan karşısında çıkacak olan A Milli Takımımımızda forma giyen Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Salih Özcan, Ahmetcan Kaplan, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Bertuğ Yıldırım için kulüplerinden başarı mesajları paylaşıldı.

Real Madrid, Arda Güler için 'Bugün oyuncumuz EURO 2024'te ilk maçına çıkıyor, başarılar Arda!' yazarken Inter de 'Hakan, EURO 2024'te ilk maçına hazır' yazdı.

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Juventus, Kenan Yıldız'ın geride kalan sezonlarından bir video paylaşıp daha sonra da 'Kenan Yıldız, Türkiye ile EURO 2024 serüvenine başlıyor. Başarılar Kenan!' mesajı yazdı.

Dortmund da kendi sahasında oynanacak maç için Salih Özcan'a başarı diledi.

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#EURO 2024#Türkiye#Real Madrid

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