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Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Dortmund kırmızı-beyaz'a büründü! Büyük coşku

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#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan
Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Dortmund kırmızı-beyaza büründü Büyük coşku
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 17:12

A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Millİ Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu.

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A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Gürcistan maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu. Sefo, A Milli Takıma EURO 2024 serüveni için hazırlayarak armağan ettiği "Türkiye'm" şarkısını seslendirirken, taraftarlar da kendisine eşlik etti.

Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Dortmund kırmızı-beyaza büründü Büyük coşku

YAĞMUR TANRISEVSİN DE TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

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Millî Takım Taraftar Otobüsü'nde yerini alan A Millî Takım Gönüllü Futbol Elçisi Yağmur Tanrısevsin de etkinlik boyunca taraftarlar bir arada oldu. Şarkılara ve marşlara eşlik eden ünlü oyuncu, Türkiye’nin EURO 2024'teki ilk maçı öncesinde bu büyük coşkunun bir parçası oldu.

TARAFTARLAR DJ PERFORMANSI EŞLİĞİNDE STADYUMA YÜRÜDÜ

"Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla taraftarlarım yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliği, DJ performansı eşliğinde devam etti. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, karşılaşmanın oynanacağı Dortmund BVB Stadyumu'nun önünde sona erecek.

Türkiye - Gürcistan maçı öncesi Dortmund kırmızı-beyaza büründü Büyük coşku

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#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan

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